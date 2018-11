Exigen el pago de regalías

Municipios toman la Gobernación

Molestia. Los 26 municipios afectados por el retraso del pago de regalías petroleras advierten con masificar sus protestas.

Martes, 20 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Manifestación. Alcaldes y concejales de varios municipios cruceños cercaron la Gobernación.

Los alcaldes y concejales de 26 municipios del departamento de Santa Cruz marcharon ayer lunes hacia la Gobernación, pidiendo el pago de regalías. Cercaron pacíficamente las 4 esquinas que rodean el edificio.

No quieren reunirse con los secretarios. "Acá no medimos la cantidad de gente, el apoyo que tenemos es de cada uno de los municipios afectados, y sus representantes están llegando, en caso de no tener ninguna respuesta, mañana (hoy martes) se sumarán las organizaciones sociales y no se descartan otras medidas, ojalá que el gobernador Rubén Costas, no espere a que se haga una multitud alrededor del edificio", indicó Rodolfo Vallejos, presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz).

La autoridad indicó que el pasado día viernes, la Gobernación les hizo llegar un comunicado donde señalan que quieren una reunión donde solamente los secretarios iban a estar presentes, y que no tuvieron tiempo de consultar con los representantes de los otros municipios afectados.

"Como presidente de Amdecruz he consultado a los involucrados si quieren reunirse con los secretarios de la Gobernación y me han dicho que no. La reunión está pactada para el 20 de agosto con el gobernador Rubén Costas, porque con las otras personas ya nos hemos reunido y no han habido resultados", sostuvo Vallejos.

Exigen que la Gobernación cumpla. El representante de Amdecruz añadió que “la deuda por regalías de la Gobernación con los municipios cruceños, se estima superan los 400 millones de bolivianos, recursos que los alcaldes destinamos para inversión en proyectos de educación, salud, desarrollo productivo, entre otras necesidades que tienen nuestras comunidades y pobladores”.

A su vez afirmó que esta demanda no tiene ningún tipo de interés ni color político, más al contrario, sostuvo que exigen que la Gobernación cumpla con sus obligaciones.

De igual manera, los alcaldes esperan tener alguna respuesta desde la Asamblea Legislativa Departamental, respecto a la propuesta presentada por Amdecruz, sobre el proyecto de Ley de Regalías.

Deuda con los municipios. Aclararon que se les adeuda regalías por las gestiones 2015, 2016, 2017 y 2018, además de contrapartes en proyectos como "Mi agua", la nueva política de distribución de regalías 504010, adecuándose al nuevo Estatuto Departamental.

"Nosotros no somos unos ociosos para estar parados acá en la Gobernación, más bien deberíamos estar corrigiendo nuestros proyectos, el gobernador no nos ha cumplido", finalizaron.

26 Municipios

Son los que se hicieron presentes ayer en las afueras de la Gobernación.

400 Millones

de bolivianos es el monto aproximado que se les adeuda.