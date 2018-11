En algún partido u organización política

Denuncian inscripción sin consentimiento

Situación. Desde el TSE se lanzó una aplicación en la que se puede verificar si ha sido registrado o no como militante. En las primeras horas ya hubieron quejas.

Martes, 20 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Entidad. Los vocales del Tribunal Electoral presentaron la aplicación que estará habilitada hasta este 28.

Ayer en la mañana, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lanzó una aplicación virtual para que la población pueda verificar si está inscrito en alguna organización política para poder participar de las elecciones primarias fijadas para el 27 de enero del 2019 y las quejas de algunos ciudadanos no se dejaron esperar.

Por ejemplo. Y es que son muchas las personas que expresaron, por las redes sociales, que aparecen como militantes de diversos partidos políticos sin haberse registrado en ellos. El periodista de RTP, Ángel Careaga, denunció que aparece como militante del partido de los Demócratas sin que se haya registrado en el mismo. "Políticos... y a mí me tenían que tocar los "DEMÓCRATAS" en Santa Cruz. NUNCA en mi vida firmé militancia para ningún partido u organización política. Denuncio públicamente esta manipulación, al final hacen lo que supuestamente denuncian (sic)", señaló Careaga a través de su cuenta de Facebook.

Otro caso. No fue el único caso, la experta digital Eliana Quiroz tuvo una queja similar y calificó de un "abuso", tal situación.

"Resulta que soy militante de un partido Alianza Social Patriótica. Nunca he militado en ninguna organización política, nunca y no me interesa hacerlo. Esto es un delito: suplantación de identidad. Qué abuso!", señaló en sus cuentas de Twitter y Facebook. Las repercusiones no se dejaron esperar y mucha otra gente también señaló pasar por situaciones parecidas.

Desde el Tribunal. El TSE informó que el plazo para renunciar a la militancia política, en caso de tenerla, se cumple este 28 de noviembre. Para renunciar a su militancia, el OEP habilitó dos formularios: el primero es el Formulario de Renuncia para aquellas personas que registraron su militancia de forma voluntaria; y el segundo es el Formulario de Anulación de Registro de Organizaciones Políticas, que podrá ser usado por las personas que hubieran sido inscritas sin su conocimiento.

El formulario, una vez llenado, deberá ser presentado por la o el interesado en las oficinas de la Secretaría de Cámara de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) o del TSE.

Aclaración. El Reglamento de las Primarias ofrece la posibilidad de que los ciudadanos registrados como militantes renuncien a las organizaciones políticas, si prefiere no ser habilitado para participar en las Elecciones Primarias.

28 de noviembre

es la fecha límite para que los ciudadanos verifique su militancia.

27 de enero del 2019

se prevé desarrollar las elecciones primarias en el país.

Agencias eldia@eldia.com.bo