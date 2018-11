El comité cívico popular en defensa de la democracia

Cerco al TSE anuncian para diciembre

Acciones. Comité Cívico de Santa Cruz llama a la Asamblea de la Cruceñidad para coordinar con sectores.

Martes, 20 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Medida. Representante del Comité Cívico Popular confirma el cerco al TSE en La Paz.

Un cerco al edificio del Tribunal Supremo Electoral (TSE), anuncia el Comité Cívico Popular en defensa de la democracia.

Con este anuncio, aumentan las medidas de protesta presionando al TSE por la determinación que vaya a tomar referente a la reelección de Evo Morales.

El TSE debe dar a conocer la lista oficial de los candidatos habilitados a las elecciones primarias el 8 de diciembre.

Por ello, la oposición y oficialismo están al pendiente de la decisión del TSE, frente a la Constitución Política del Estado (CPE) y los resultados del referéndum del 21 de febrero 2016 donde ganó el no a la reelección de Evo, mientras que por otro el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que da vía libre a la reelección indefinida de autoridades electas en el país.

Movilización. Jaime Choque, presidente del Comité Cívico Popular, anunció que se sumarán a la marcha Por la Democracia que partirá desde Konani hacia la ciudad de La Paz, exigiendo el respeto al voto.

Señaló que al llegar a la sede de Gobierno, tienen previsto cercar el edificio del TSE, para presionar a los vocales electorales, tomando en cuenta que en los mismos días paralelamente las plataformas ciudadanas llevarán adelante una vigilia afuera del TSE con la misma intención.

Choque indicó que la medida de presión se determinó tras un ampliado nacional del sector.

Señaló que los pedidos son: el rechazo a la repostulación de Evo Morales, anular la Ley de Organizaciones Políticas y también anular el fallo del TCP.

Choque mencionó que son 48 sectores que integran el Comité Cívico Popular y que al menos 50 personas serán las que se sumen a la marcha por la Democracia. "Todo lo que sea en defensa de la democracia, de las leyes y del respeto a nuestros derechos nosotros nos vamos a sumar. Queremos que la población pueda salir a las calles a exigir a las autoridades que cumplan con lo que ya decidimos", manifestó, a propósito de referirse a las medidas que están tomando los Comité Cívicos.

Acciones. Por otra parte, los comités cívicos, ratifican el paro nacional para este 6 de diciembre, en defensa del 21F.

El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Cuéllar, pidió a la ciudadanía unirse para demandar el cumplimiento de la CPE y de las leyes. "El paro está plenamente ratificado y estamos en los trabajos de coordinación a nivel nacional con los distintos comités cívicos, con el Conade (Comité Nacional de Defensa de la Democracia), con los sectores que se están adhiriendo y se están comprometiendo", manifestó.

Mencionó que para mañana se tiene previsto llevar adelante una Asamblea de la Cruceñidad, con el fin de coordinar las movilizaciones con los sectores e instituciones que componen la institución cívica del departamento. "No hay nada por encima de la Constitución, una sentencia constitucional no puede vulnerar ni estar en contra de la Constitución, una resolución administrativa del órgano electoral no puede estar por encima de la Constitución. Esto no tiene afanes políticos, sólo pedimos respeto", añadió la autoridad cívica.

28 de noviembre

Se deben registrar ante el TSE los candidatos a las primarias.

2 Marchas

Llegarán a la sede de Gobierno el 7 de diciembre a protestar.