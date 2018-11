Disminución en los índices de exportación

Flexibilidad, Gas natural presenta nuevas condiciones

Adelanto. Expertos en la materia sugieren la adopción de nuevas medidas para sobrellevar las actuales condiciones de mercado. Analizan el escenario.

Martes, 20 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Gas natural. La exportación del hidrocarburo mueve la economía nacional.

Hace semanas que los volúmenes de exportación de gas natural a los países de Argentina y Brasil han disminuido considerablemente. El desarrollo del yacimiento “Vaca Muerta” en Argentina y el reciente cambio de gobierno en el gigante sudamericano Brasil, son algunas de las pautas que influyen en esta situación.

Como una parte significativa de la economía boliviana gira en torno a las ganancias obtenidas por las exportaciones de hidrocarburos, los expertos opinan que este asunto podría significar un movimiento importante en la realidad nacional.

El escenario en este momento. Se tiene dos frentes distintos en este apartado. Por una parte, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, sostuvo recientemente que para el año 2019 los ingresos percibidos por los hidrocarburos llegarán a 2.500 millones de dólares. A su vez, añadió que en las próximas semanas se firmarán nuevos contratos para exportar gas natural a Brasil y Argentina, a través de empresas privadas de estos países.

Sin embargo, Hugo del Granado, experto en Hidrocarburos, afirmó que “el gas es negocio de compradores, no de vendedores. Esto se debe a que hay mucha producción de gas en estos momentos. Es decir, no se puede pretender que Bolivia ni ningún otro proveedor mantenga las condiciones de consumo que han habido hasta ahora como los volúmenes fijos, la no interrupción de los envíos, la flexibilización de las penalidades y los precios”.

De manera similar, el experto en Hidrocarburos, Álvaro Ríos, resaltó que los contratos ya no son definidos y firmados por los Estados, sino por las empresas del rubro relativas a cada país.

Problemas latentes. Sobre este tema, Bernardo Prado, analista experto en materia de Hidrocarburos, considera que los países de Argentina y Brasil aún están lejos de tener un autoabastecimiento. No obstante, advierte que lo que debe preocupar a las autoridades son las alternativas que poseen estos países frente al gas natural boliviano. “Hace pocos años Bolivia era el único proveedor de gas natural en la región. La única manera de poder minimizar el impacto de estas alternativas es ofreciendo un abastecimiento de gas constante y cumpliendo estrictamente los pactos que se han alcanzado”, declara.

Por su parte, Herland Soliz, secretario de Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, indicó que, debido a la reducción de los volúmenes de gas exportados a Brasil, el departamento perderá aproximadamente 40 millones de bolivianos en el mes de noviembre. “Se calcula que en cada una de las entidades territoriales autónomas con ingresos que recibe del Gobierno nacional se perderán 390 millones de bolivianos por mes”, revela.

Desde su punto de vista, Bolivia genera el gas suficiente para atender el mercado interno aunque también menciona las limitaciones que existen en su comercialización. “Al venderlo por ductos, hoy en día solamente podemos negociarlo con Brasil y Argentina”, expresa.

El secretario de Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz deduce que “la subvención del precio del gas en el mercado interno posiblemente se moverá. No hay otra forma de que ingresen más recursos al país porque la venta al mercado externo ya está bajando”.

Nuevas estrategias. Cuando existe un cambio en la estructura de cualquier organización, es necesario adecuarse a las nuevas necesidades y exigencias del entorno. Para del Granado, los países vecinos requieren del gas boliviano porque el proceso de autoabastecimiento que procuran generar es paulatino.

“Bolivia tiene que adecuarse y flexibilizarse ante las condiciones que tiene el nuevo mercado de gas natural”, advierte.

Ante la etapa que parece aproximarse, Soliz ve por conveniente una negociación con Argentina antes que con Brasil. “Con Brasil fenece nuestro contrato en 2019 y le debemos gas que ya nos ha cancelado. En estos dos años precisamos negociar gas a un buen precio para el norte argentino. A mediano plazo, creo que debemos buscar políticas de industrialización donde seamos capaces de utilizar el gas natural en el mercado interno con el fin de convertirlo en productos que posean un valor agregado. También considero que se debe invertir en energía alternativa, como la hidroeléctrica o solar que puedan paliar los gastos que realizamos en gas para la generación de energía”, resalta puntual.

390 Millones

de bolivianos se calcula que se perderán por reducción de volúmenes exportados.

40 Millones

de bolivianos perderá Santa Cruz en este mes por concepto de hidrocarburos.

2.500 Millones

de dólares prevé el Gobierno que ingresará al país el año 2019 por hidrocarburos.

Silvia Fernández T. eldia@eldia.com.bo