Política

Surge ola de denuncias de gente que no se registró en un partido y figura como militante

Luego que el TSE publicó su sitio web https://yoparticipo.oep.org.bo para verificar la militancia, explotó una ola de denuncias.

Lunes, 19 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Captura de pantalla de la página del OEP

Luego que el Tribunal Supremo Electoral publicó el sitio web https://yoparticipo.oep.org.bo para que los ciudadanos verifiquen su militancia partidaria se generó una ola de denuncias de personas que “nunca” militaron en una organización política, pero aparecen como militantes. El hecho ha generado indignación y molestia.

Uno de los primeros en denunciar fue el periodista Ángel Careaga “Estoy indignado. Mañana (martes) iré a presentar denuncia y ver cómo se procede”, dijo a ANF.

Mientras que en su cuenta de Facebook escribió “Políticos... y a mí me tenían que tocar los “DEMÓCRATAS” en Santa Cruz. NUNCA en mi vida firmé militancia para ningún partido u organización política. Denuncio públicamente esta manipulación, al final hacen lo que supuestamente denuncian”, sostuvo.

Minutos después la comunicadora Eliana Quiroz apareció como militante de Alianza Social Patriótica. “Nunca he militado en ningún partido ni tengo intenciones de hacerlo. Me molesta muchísimo que hayan inscrito mi nombre como militante de un partido Alianza Social Patriótica. NO soy militante de ese partido ni de ningún otro. Qué abuso, ché!”, puso en la misma red social.

Otra periodista, Daniela Romero, también lanzó su protesta por Twitter: “Y así de la nada descubro que soy militante del Movimiento Tercer Sistema (de @FelixPatzi) sin haberme inscrito al partido. Jamás sería militante, primero porque no me interesa y, segundo, porque soy periodista. @TSEBolivia”.

La periodista Jimena Mercado fue otra de las afectadas, que sin su consentimiento apareció en el registro de militantes del Frente Revolucionario de Izquierda. “@TSEBolivia exijo una explicación!... En su página https://yoparticipo.oep.org.bo/ figuro como militante del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI). Debo aclarar de manera definitiva, que jamás milité en partido alguno, ni milito actualmente”.

María José Mollinedo también denunció en su cuenta de Twitter, porque aparece registrada en Soberanía y Libertad. "Soy periodista y no me interesa participar de ningún partido político..." señaló.

El diputado Rafael Quispe quedó sorprendido cuando verificó su pertenencia partidaria y apareció como militante del MAS, “nunca me he inscrito a ese partido”.





“Yo estoy inscrito en el MAS, realmente estoy indignado; no creo que ni de borracho, ni loco puedo estar inscrito en el partido más corrupto de la historia”, señaló el legislador, quien recientemente obtuvo su personería jurídica por una organización política de alcance departamental.

En grupos de WhatsApp empezaron a circular una serie de denuncias similares, de gente que nunca se inscribió en ningún partido político pero que tras hacer las consultas en el sitio web aparecieron registrados en diferentes organizaciones políticas.

Muchos exigen una explicación al Tribunal Supremo Electoral, que posteriormente difundió un formulario para que los afectados puedan “anular” el registro de militancia.