La Paz

Mineros se opondrán al pago del doble aguinaldo en especie

Lunes, 19 de Noviembre, 2018

El secretario Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Orlando Gutiérrez, aseguró que su sector rechaza el pago en especie del segundo aguinaldo, y piden se cumpla el decreto como está escrito.

“Particularmente en el sector minero, nosotros no vamos aceptar otra forma de pago que no sea la que dice el decreto supremo que es en dinero, obviamente se puede ver en cada sindicato. Ahora se están poniendo de acuerdo en un pago no global o sea el 50% en enero y el otro 50% en febrero que son aceptables, no estamos de acuerdo en que se pueda fragmentar o distorsionar lo que dice el mismo decreto supremo”, sostuvo Gutiérrez.

El dirigente reiteró que: “La Federación de Mineros no va aceptar ningún tipo de pago en especias que pueda salir en contra de los trabajadores, que a la final están dando y han dado su pulmón toda la gestión para tener las suficientes utilidades para que se pueda tener ese segundo aguinaldo y tiene que hacerse el pago en efectivo, tal cual reza el decreto supremo del doble aguinaldo”, acotó Gutiérrez.

Rememoró que el Primer Mandatario, garantizó el pago del segundo aguinaldo para los trabajadores y en el mismo acuerdo no contemplaban, posibilidades de fraccionamiento del pago y menos el pago del mismo en especies.