Expresidenta de Diputados considera una ofensa que Clacso otorgue premio al Vicepresidente

Rebeca Delgado envió una carta y el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Lunes, 19 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Vicepresidente, Álvaro García Linera y exdiputada Rebeca Delgado. Foto: Producción ANF

La expresidenta de la Cámara de Diputados Rebeca Delgado asegura que el vicepresidente, Álvaro García Linera no es un "defensor de los derechos humanos", por lo que considera una ofensa si es que el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) le otorga el premio en esta disciplina.



La exdiputada envió una carta y el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, para hacerle conocer que el Estado boliviano y en consecuencia el Gobierno del que forma parte el Vicepresidente "han vulnerado mis derechos", declaró a ANF.



Clacso, en su octava conferencia, en Buenos Aires, Argentina, entre el 19 y 23 de noviembre, otorgará el premio "Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales 2018" a García Linera, en reconocimiento a "su lucha por la igualdad, la justicia social y los derechos humanos".



"He enviado cartas haciendo conocer el dictamen de la ONU, haciendo conocer que sería una ofensa para Bolivia y de manera personal que se otorgue un premio a defensor de derechos humanos a Álvaro García Linera (...), sin conocer que existen estos dictámenes que demuestran que se ha vulnerado los derechos políticos de una mujer", sostuvo Delgado.



El Comité de Derechos Humanos determinó que el Estado boliviano violó los derechos políticos de Delgado y del exsenador Eduardo Maldonado, porque el Tribunal Supremo Electoral a través de una disposición administrativa les impidió a ejercer sus derechos cuando pretendían ser candidatos a la alcaldía de Cochabamba y Potosí.



La exdiputada y disidente del MAS cree que es importante que el Consejo, que es una instancia reconocida a nivel mundial por el análisis y debate académico en temas económicos, sociales y políticos desde una visión crítica, conozca que en Bolivia el Estado administrada por el gobernante MAS es "vulnerador de derechos humanos".



"Álvaro García Linera no es un defensor de los derechos humanos", insistió Delgado, quien manifestó que el Consejo debe conocer que la autoridad no es respetuosa de los resoluciones internacionales en derechos humanos, ante la posibilidad de que realmente entregue el reconocimiento a una supuesta lucha en defensa de los derechos humanos.



"Se ha violado derechos en la gestión del presidente Evo Morales a cargo del partido de gobierno MAS y de la cúpula gubernamental Álvaro García Linera, que posiblemente reciba este premio, también es responsable de la violación de derechos", sostuvo.



Lamentó que a la fecha el Estado no haya cumplido el dictamen del sistema internacional de protección a los derechos humanos, "siguen guardando silencio" y esa situación se constituye en una "doble vulneración de derechos", manifestó.



Acotó que lo que se pide es que el Estado se "comprometa" a no volver a vulnerar los derechos civiles y políticos en particular, más ahora cuando se están vulnerando con la pretendida cuarta repostulación de los mandatarios.



Este 20 de noviembre, García Linera realizará una exposición sobre un análisis del pensamiento crítico sobre estos temas, en el "I Foro mundial de pensamiento crítico".