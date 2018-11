Siete de 12 rubros económicos crecieron por debajo del 4,5% en el primer semestre

En cuanto a regiones, según los datos a 2017, seis de nueve regiones están por debajo del 4,5 por ciento

Lunes, 19 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Empresarios Privados de Bolivia. Foto: ABI

Siete de 12 rubros económicos no superaron el 4,5 por ciento de crecimiento de enero a junio de la presente gestión, señala un reporte de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), que se opone al pago del segundo aguinaldo.



Según el Decreto Supremo 1802, los trabajadores del sector público y privado, cobrarán el segundo aguinaldo cuando el crecimiento interanual del Producto Interno Bruto del país supere el 4,5 por ciento. El Decreto no considera el crecimiento por sector, sino como un resultado global.



Los empresarios cuestionan el pago del segundo aguinaldo por considerarlo "pernicioso" y proponen el cumplimiento de la norma de acuerdo al crecimiento por sector.



Según los datos de los empresarios, con base en el Instituto Nacional de Estadística (INE), los rubros que crecieron por debajo del 4,5 por ciento son: petróleo crudo y gas natural (0,91%), minerales metálicos y no metálicos (2,29%), industria manufacturera (4,25%), electricidad, gas y agua (3,27%), transporte y comunicaciones (3,76%), servicios de la administración pública (3,92%) y otros servicios (4,07%).



Los rubros que superaron el 4,5 por ciento son: agricultura, silvicultura, caza y pesca (7,53%), construcción (5,72%), comercio (4,78%), establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios a las empresas (5,85%) y servicios bancarios imputados (7,55%).



En cuanto a regiones, según los datos a 2017, seis de nueve regiones están por debajo del 4,5 por ciento.



Beni creció en 3,94%, Pando en 2,91%, Cochabamba en 2,25%, Chuquisaca en 1,9%, Potosí en 1,28% y Tarija decreció en 3,66%.



Para el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, el crecimiento de la economía en más de 4,5% en el periodo interanual 2017-2018, que habilita el pago del segundo aguinaldo para esta gestión, no refleja la realidad porque "no hay peor mentira que un promedio" ya que no refleja la generalidad de los hechos en una situación.



Remarcó que la Confederación de Empresarios Privados no varió en su posición de que "dádivas de esta naturaleza cuando no vienen acompañadas de un incremento de la productividad, se convierte en un costo que desincentiva la inversión y puede causar problemas financieros, principalmente a las pequeñas empresas".



El 22 de noviembre los empresarios y el Gobierno se reunirán nuevamente para seguir analizando el pago del segundo aguinaldo.