Médico Jhiery Fernández inicia su primer día de trabajo en el hospital de Cotahuma

Ahora libre, el galeno busca anular la sentencia de 20 años que aún pesa en su contra, para luego iniciar procesos penales contra los jueces y fiscales que destrozaron su vida y la de su familia

Lunes, 19 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Médico Jhiery Fernández de visita en Oruro. Foto: ABI

Luego de obtener la libertad irrestricta el día viernes, el médico Jhiery Fernández inicia este lunes sus labores médico administrativas en el Hospital Municipal de Cotahuma.

Fernández estuvo casi cuatro años detenido por un delito que no cometió y privado del derecho al trabajo durante todo ese periodo.



"A las 09.00 inicio, es un trabajo administrativo por ahora, es en el Hospital de Cotahuma, veremos posterior a ello, todo trabajo es bienvenido", manifestó el galeno.



Fernández fue acusado por la violación y muerte del bebé Alexander sin prueba científica alguna y condenado a 20 años de prisión. El Ministerio Público nunca hizo valer las pruebas que demostraban su inocencia y se propuso acusarlo a como dé lugar. El instructivo se cumplió en el Tribunal Décimo de Sentencia donde se dictó la sentencia.



Casi cinco meses después, la presidenta del Tribunal Décimo, Patricia Pacajes, revela en un audio filtrado que Fernández fue condenado sin pruebas y por presión de las máximas autoridades del Ministerio Público y algunos ministros.



Ahora libre, el galeno busca anular la sentencia de 20 años que aún pesa en su contra, para luego iniciar procesos penales contra los jueces y fiscales que destrozaron su vida y la de su familia sin que él tenga responsabilidad en el delito.



"Todo mundo tiene conocimiento de la violación de mis derechos, que me quisieron inculpar por delitos que no cometí", remarcó.