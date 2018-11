Innovar cuidando el medio ambiente

Eco Delivery, mensajería ecológica proyecto de jóvenes para entregas en bicis eléctricas

Es un servicio de mensajería y paquetería por medio de bicicletas y vehículos eléctricos. Es ágil, barato, rápido y sobre todo ambientalmente ecológico que no genera emisiones de CO2.

Lunes, 19 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: El servicio se realiza a través de bicicletas convertidas a eléctricas.

En Bolivia existen personas audaces que están trabajando en tecnologías para desarrollar vehículos eléctricos, de esta forma convertirlos en un elemento vital para el desarrollo sostenible. El emprendimiento denominado “Innovación Sostenible”, conformado por un grupo cochabambino de jóvenes ingenieros, que perfecciona e impulsa la electromovilidad, iniciaron Eco Delivery, negocio de mensajería ecológica de bajo impacto para el medio ambiente por medio de bicicletas y vehículos eléctricos, diseñados y armados en el país.

Antecedentes. Miguel Fernández Vásquez, quien es parte de la empresa Innovación Sostenible, comenta que todo inicia en 2013, cuando junto a un grupo de estudiantes de ingeniería participaron en un concurso, "La idea nace el 2013, ganamos el concurso de la Asociación Boliviana de Energía Renovable, planteando el primer diseño de un vehículo solar, al año siguiente logramos construir el diseño y fuimos a participar de un evento internacional llamado “Carrera Solar Atacama”, en esa versión se realizaban 800 km solo con energía solar en 4 días. A la vuelta lamentablemente no surgimos en cuanto a ventas, con toda la experiencia, no conseguimos nada, faltaba credibilidad por parte de la gente. Ya en el 2016 salimos campeones en la misma carrera, con eso logramos tener un poco más de llegada, aún así no se vendían nuestros productos, hasta el 2 de abril del 2017, donde lanzamos lo que fue el Eco Delivery, con bicis eléctricas y vehículos solares que fabricamos para las competencias", explicó.

¿Qué es Eco Delivery?. "Creamos una empresa que trabaje con electromovilidad, medio ambiente y desarrollo sostenible, pero no logramos captar a alguien que se interese, quizás por falta de credibilidad, éramos jóvenes o algún otro factor. La única manera que conseguimos mostrar lo que teníamos, fue a través de un servicio que nosotros brindemos, a raíz de eso nace Eco Delivery, para exponer lo que pueden hacer nuestras bicicletas o nuestros autos solares, para cubrir las necesidades paquetería y mensajería de la población cochabambina", mencionó el joven emprendedor.

Servicio. Contactarse y solicitar sus servicios no es complicado, ya que funciona con entregas a domicilio, "El procedimiento es el mismo que para pedir un radio móvil. Nuestros pedidos nos llegan vía Whatsapp o a través de llamadas directas. Las empresas que utilizan el Eco Delivery son aquellas que cuentan con mensajería constante, como negocios de flores, regalos y otra clase de cargas. Tenemos como 30 compañías que ocupan de nuestras prestaciones", señala Miguel.

Equipo. El personal está compuesto principalmente por estudiantes universitarios que alternan horarios de clases con trabajo. Trabajan en su tiempo libre y durante las horas que no hay entregas les dan acceso a escritorios, WiFi, televisión y un espacio donde esperan mientras llega algún pedido.

Creaciones. La idea principal de “Innovación Sostenible” fue mostrar el desarrollo. El delivery da paso a la Electromovilidad, asimismo, realizan la conversión de bicicletas y vehículos eléctricos, "Nosotros podemos transformar cualquier bicicleta simple a eléctrica, las adaptamos y construimos nuestros diseños, como los triciclos que pueden cargar hasta 200 kg, 12 m2 en volumen y van a 45 km/h, pero pueden llegar a 75 km/h, ya que tienen los implementos para circular en la calle, como luces bajas y altas, guiñadores, retro y demás". Además de la fabricación de estos vehículos de transporte (autos y bicicletas eléctricos), Innovación Sostenible promueve el Prix Solar Bolivia, una carrera que consiste en organizar a estudiantes de universidades para que compitan en vehículos con similares características a las de IS.

Costos. Según indica Fernández, una transformación de bici va desde los $us 600 y los triciclos alrededor de los $us 3.500, un triciclo puede hacer 100 km con Bs 1 de electricidad, y si el equipo es solar es gratis. Una bicicleta eléctrica puede costar en la transformación, pero realiza 20 km por carga, la misma que cuesta 0.20 centavos de electricidad normal.

Nuevos horizontes. El director de esta innovadora idea, tiene ya planificada una meta a corto plazo, poner una sucursal del delivery en Santa Cruz, "El hecho de que Santa Cruz se encuentra en una etapa de crecimiento muy fuerte, es muy atractivo para nosotros que tanto nos ha costado. Vemos que la mentalidad que tienen las personas, es más abierta al cambio tecnológico, con las aplicaciones en los celulares. Un ejemplo es Uber, que no funciona en Cochabamba. Creemos que son más receptivos a través de la tecnología e innovación, tenemos una seguridad que no nos va a ir mal", finalizó.

Bolivia logra el 2do lugar en la carrera solar

En la quinta edición de la Carrera Solar Atacama 2018, el Equipo Bolivia logró el segundo lugar en la categoría SQM híbrido monoplaza en la Carrera Solar Atacama 2018 que se realizó en Chile, del 20 al 28 de octubre. En la ruta extrema el ganador fue Colombia y el tercer lugar lo obtuvo Chile. Es la tercera vez que el Equipo Bolivia participa de esta competencia internacional. “Toda la carrera fue un duelo entre Colombia y Bolivia, estuvimos batallando por el primer y segundo lugar. En ninguna de las rutas bajamos del tercer puesto”, expresó Miguel Fernández parte del equipo. Este evento es organizado cada dos años por la organización Ruta Solar, desde octubre de 2009. Los integrantes que participaron: Miguel Fernández Vásquez (capitán del equipo y piloto), Marco Antonio Montaño (piloto), Ariel Serrano (subcapitán y encargado de seguridad), Enrique Birhuett (encargado de las baterías), Carlos Fernández (encargado de primeros auxilios), Fernando Aguilar (responsable de la parte electrónica), Jorge Terrazas (encargado de la logística) y Salvador Gonzales (responsable de la mecánica).

TRANSFORMACIONES. Cuentan con un taller para realizar cambios.

VEHÍCULO. El primer diseño solar denominado 'INTI'.