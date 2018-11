Ministro de defensa argentino

Imposible sacar del mar al submarino

Intentar levantarlo en aguas adversas del océano podría partirlo y además tendría un costo multimillonario.

Lunes, 19 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: No hay un sistema de salvamento que permita reflotarlo.

El ministro de Defensa argentino, Óscar Aguad, admitió ayer la falta de medios técnicos para reflotar el submarino ARA San Juan, hallado tras un año y dos días de desaparición con los 44 tripulantes a bordo.

El anuncio del hallazgo del Aras, dos días después de cumplirse el año de su desaparición, fue realizado el sábado por la Armada, que precisó que el casco del submarino está "totalmente deformado, colapsado e implosionado".

'No se puede'. "Me preguntaron por medios técnicos para reflotar el submarino y la respuesta es que Argentina no cuenta con medios técnicos para reflotar el submarino -y no debe haberlos en el mundo- para traer de 900 metros de profundidad una mole de 1.300 toneladas de peso. Eso he dicho y lo reafirmo", dijo Aguad, ratificando lo manifestado el sábado en conferencia de prensa.

"No es que sea una decisión: no se puede", dijo el ministro en declaraciones a Radio Mitre.

La nave podría partirse. Todo hace pensar que su estructura está sumamente afectada, para lo cual los trabajos que se pudieren hacer para llevarlo a superficie podrían complicarse ante grandes posibilidades de que la nave se parta en el momento de intentar sacarla

La profundidad en la que se encuentra hace casi impensado reflotarlo directamente porque no hay sistemas de salvamento que permitan conseguir un ascenso controlado por las diferencias de presión terribles. A novecientos metros, la presión es de 91 atmósferas. Sería como la acción de un peso de 91 kilos por centímetro cuadrado. En realidad la densidad del agua de mar la hace un poco mayor aún.

130 millones de euros en reflotar una nave rusa

En materia de submarinos, el legendario Kursk, una nave nuclear rusa de más de 150 metros de eslora y 22.000 toneladas, naufragó en el mar de Bering en 2000. Quedó hundido a una profundidad de 110 mts. La mayor potencia mundial en la materia, la Federación Rusa, invirtió más de 130 millones de euros en su reflotamiento. La tarea demandó varios meses. No hay antecedentes conocidos de reflotamientos a casi 1.000 metros.