Ampliado de maestros rurales respalda implementación del Sistema Universal de Salud

Domingo, 18 de Noviembre, 2018

El ampliado del Magisterio Rural de Bolivia que se realizó en la fronteriza ciudad de Bermejo, Tarija, el jueves y viernes, definió respaldar la implementación del Sistema Universal de Salud (SUS), informó el domingo el ejecutivo nacional de esa organización, Ever Ruiz.



"Nosotros como magisterio rural hemos tenido nuestro ampliado el jueves y viernes y dentro de las resoluciones está el apoyo al SUS, pero siempre poniéndole su candado para que no se toque los recursos de nuestra Caja Nacional de Salud", dijo en entrevista con medios estatales.



El Gobierno nacional anunció una inversión de 200 millones de dólares para la implementación del SUS que será puesto en marcha desde enero de 2019 de manera paulatina.



Ruiz reconoció que en un principio su sector no estaba de acuerdo con la aplicación del ese sistema de salud porque tenía información de que afectaría el seguro en la Caja Nacional de Salud; sin embargo, una vez que se interiorizó de la propuesta se dio cuenta que "era todo lo contrario".



"Como trabajadores no podemos ser egoístas, tenemos que ser solidarios con esa población que representa el 51% de la población total del país que no tiene seguro, nosotros también tenemos familiares, hermanos, sobrinos que no cuentan con ese seguro, entonces cómo no vamos a estar de acuerdo con la implementación del SUS a partir del 2019", precisó.



El dirigente lamentó que el Colegio Médico de Bolivia se resista a la ejecución de ese servicio de salud y calificó a esa entidad de una "logia" que está agrupada producto de una "herencia del neoliberalismo".



Para el dirigente, el paro médico anunciado para mañana, lunes, por los galenos de Santa Cruz solo tiene fines políticos que perjudicarán a los trabajadores asegurados y subrayó que esas acciones deben ser rebatidas por la población.



"No se van a salir esta vez con la suya, los trabajadores tenemos que pronunciarnos porque este es un beneficio muy importante para muchísima gente", complementó.



Según datos oficiales, el Sistema Único de Salud beneficiará a toda la población boliviana, sobre todo se orientará a cubrir al 51% de la población que está desprotegida y que no está cubierta por un seguro u otro sistema de salud.