Politica

Salvatierra arremete contra Carlos Mesa sobre el caso 'Lava Jato'

Domingo, 18 de Noviembre, 2018

La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Adriana Salvatierra, aseguró el domingo que los sobornos y coimas en el caso Lava Jato-Odebrecht se dieron en Bolivia en el Gobierno de Carlos Mesa, y consideró incorrecto que utilizando su candidatura pretenda "politizar" la investigación que ahora está en manos del Ministerio Público.



"Porque los pagos de sobornos y de coimas lamentablemente se dieron en su gestión, no se dieron en el gobierno de Rodríguez Veltzé, Evo Morales, no se dieron en la gestión de Tuto Quiroga se dieron en la gestión de Carlos Mesa, porque ahí se licitó y se adjudicó la obra", dijo en entrevista con medios estatales.



El miércoles, la Asamblea Legislativa remitió al Ministerio Público la investigación sobre el caso Lava Jato-Odebrecht con indicios "contundentes" del pago de sobornos para la construcción de la vía Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción.



La legisladora aseguró que Mesa, ahora candidato presidencial por el Frente de Izquierda Revolucionario (FRI), "tiene mucho que explicar" y "responder al país" sobre, por ejemplo, cuáles fueron los motivos por los que se hicieron viajes a Perú, sede de las empresas, y a qué se deben los movimientos "sospechosos" en las cuentas bancarias, entre otros.



Afirmó que "no es un argumento razonable la victimización" en referencia a la postura asumida por Mesa ante la indagación del caso, porque la investigación se inició mucho antes de saber que sería candidato, por tanto, decir que se intenta politizar es una razón de "muy poco peso" y "una bajeza".



Manifestó que la investigación a cargo de la comisión legislativa arrojó "dudas razonables" sobre cómo se manejó la licitación y adjudicación de la vía, pues se observó que se siguió el mismo modo de operar de las empresas brasileñas.



Indicó que en el Gobierno de Mesa se nombró en el cargo de Viceministro Interino de Obras Públicas a un hombre de confianza y no a quien correspondía según la norma, así también se decidió proseguir, mediante decreto, con la adjudicación de las compañías pese a que esas incumplían el pliego de condiciones.



La asambleísta señaló que una vez se remitió el informe a la Fiscalía es esa instancia la que debe fijar sus tiempos y decidir si corresponde indagar, aunque la recomendación de la comisión legislativa es "profundizar" la investigación.