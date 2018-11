Para implementar los objetivos de desarrollo sostenible

En busca de cambios reales, foro político multiactor motiva el diálogo entre sectores

Adelanto. Expertos en el área dan a conocer su punto de vista sobre la aplicación y formulación de las políticas públicas en el país. Exponen dificultades.

Domingo, 18 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Realidad. Los ODS buscan mejorar la calidad de vida para todas las personas.

Creer que una persona puede generar un cambio en el mundo no es ningún error. De hecho, alrededor del globo miles de personas trabajan codo a codo en proyectos específicos dirigidos, por ejemplo, a reducir los niveles de pobreza, contribuir a una educación de calidad y rescatar la vida submarina. Sí, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son la base de estos y otros programas donde para su tratamiento y resolución, es necesario que todo Estado establezca dentro de su soberanía una serie de políticas públicas. El Foro Político Multiactor, que tuvo lugar hace un par de días, tenía como propósito establecer un diálogo franco y examinar el desempeño que cumplen las políticas públicas establecidas en el país. En contacto con El Día, tres especialistas en el tema presentaron algunas de las pautas y expusieron las dificultades presentes en este sector.

Objetivos y metas. Para esta primera versión del evento se estableció presentar seis estudios relacionados a las necesidades de la población boliviana en la realidad actual. Cada uno de ellos fue llevado a cabo por investigadores especializados en el área, con el fin de lograr un diálogo entre las distintas entidades y motivar la participación en el monitoreo de las políticas públicas.

En la opinión de la Directora Ejecutiva de la organización UNITAS, Susana Eróstegui, el camino recién está comenzando a ampliarse porque “otras temáticas se abordarán en el próximo año que también serán de sumo interés para la población”.

Desde el punto de vista del Coordinador Nacional del programa NINA, Wálter Limache, la presentación de estas investigaciones tendría que “poner a reflexionar a la población y desde el Estado asumir una posición autocrítica para evaluar en qué medida se tiene una capacidad de respuesta a esa situación”.

Qué resultados se aspiran obtener con este proceso. Sobre ello, Eróstegui espera que las investigaciones ejecutadas y la realización de este foro sean utilizadas a futuro para el diseño y la complementación de políticas a nivel nacional, departamental o municipal. “Espero que sean estudios que se tomen como referencia, como un aporte a la construcción de conocimiento, reflexión y debate público”, añade.

A su vez, comenta que uno de los objetivos al que se le hizo mayor énfasis fue el de 'alianzas para lograr objetivos' ya que se plantea reforzar los niveles de comunicación, articulación, conexión y entendimiento mutuo entre diversos actores para contribuir con respuestas efectivas al desarrollo que busca Bolivia.

Por su parte, Limache considera que “en la medida en que el Estado posea la capacidad de abordar estos temas y la sociedad civil pueda denunciar y exigir permanentemente políticas públicas efectivas, podremos ser capaces de llegar a lo que nos plantea los objetivos de desarrollo”, analiza.

Algunos de los obstáculos presentes en el camino. A juicio de Eróstegui, una vez concluido el foro y se vayan realizando los análisis respectivos desde las instancias públicas se tendrá que investigar si se cuenta con los recursos necesarios. De igual manera, sugiere una mayor responsabilidad desde cualquier ámbito público y de la sociedad civil para hacer un buen acompañamiento a la implementación de políticas.

La elaboración de políticas públicas adecuadas para las necesidades de la población requiere de la colaboración de todas las entidades participantes. Es decir, autoridades gubernamentales y nacionales, sector privado, academias, sociedad civil, entre otros. Sin embargo, este espacio no está exento de sufrir problemas en su administración. Carlos Revilla, Coordinador del Programa Urbano de la Red UNITAS, comienza señalando que muchos funcionarios en el sector público no tienen la capacidad suficiente para impulsar las agendas. “Varios obstáculos de carácter institucional tienen que ver con que, por razones políticas, no existe la suficiente armonía para trabajar en procesos de desarrollo. Además, los recursos públicos se han visto reducidos”, considera.

A ello, Limache añade que la misma sociedad civil tendría que iniciar un proceso de recomposición de las propias organizaciones. “El día de hoy muchas de ellas están resquebrajadas, necesitadas, hay diligencias paralelas. Las organizaciones de la sociedad civil tienen que recomponer sus agendas de demandas en el marco de establecer acuerdos y alianzas. No como organizaciones políticas sino como organizaciones de sociedad civil”, aclara.

El rol que cumplen las autoridades. Como lo hace notar Revilla, es muy importante que las autoridades escuchen a la gente, a los aportes de la sociedad civil y que desarrollen un proceso de planificación participativa de abajo hacia arriba haciendo diagnósticos sistemáticos que identifiquen las principales problemáticas.

De manera similar, Eróstegui afirma que el rol que juegan los representantes es vital en términos de rendir cuentas sobre la manera en la que se implementan las políticas. “El rol de quienes están en función pública realmente es meritorio cuando hacen todo el esfuerzo de trabajar y servir a la ciudadanía, cuando se prioriza el gasto publico y se definen las prioridades desde un enfoque de equidad”, expresa.

Un resultado alarmante. En el marco del Foro Político Multiactor, el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Bruno Rojas, reveló que la tendencia del desempleo en Bolivia se mantiene sin variaciones y que el sector más desfavorecido son los jóvenes, con énfasis en mujeres.

Enfatizó que el empleo es un tema pendiente en la política pública ya que no existen programas o proyectos orientados a crear fuentes de trabajo y a promover la calidad del mismo.

9 Investigadores

presentaron sus estudios en el Foro Político Multiactor.

6 Estudios

se presentaron en el Foro Político Multiactor sobre Desarrollo.

Temas y disertadores del evento

Primero. El hábitat urbano y vivienda en un contexto de acelerada urbanización.

Segundo. La situación de las políticas de seguridad social en servicios de salud.

Tercero. El desempeño de políticas públicas dirigidas a enfrentar la violencia y la discriminación hacia la niñez y adolescencia.

Cuarto. Los derechos de las mujeres para vivir una vida libre de violencia.

Quinto. Cuestiones de soberanía y seguridad alimentaria.

Sexto. Inclusión social, autonomías y gestión territorial indígena.

René pereira. Sociólogo urbano.

Jenny Ibarnegaray. Investigadora independiente.

Mónica Navarro. Especialista en la temática de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Enrique Ormachea. Investigador de CEDLA.

Magali Vienca Copa Pabón. Investigadora independiente.

Amy Kennemore Y Elizabeth López Canelas. Investigadores independientes.

Juan Carlos Capra Y Alfredo Párraga. Investigadores independientes.

