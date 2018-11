Conversatorio:

Plataformas surgen ante crisis de partidos

Sectores. Coinciden al afirmar que el denominador común entre los nuevos grupos que han emergido es el dicurso contra el presidente Evo Morales.

Domingo, 18 de Noviembre, 2018

Analistas, políticos y estudiantes de Sociología y Ciencias Políticas en un conversatorio promovido por la ANF coincidieron que las plataformas ciudadanas son un producto del desencanto y la crisis de los partidos políticos, que nacen como respuesta a la necesidad de defender el referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F), que se reinventaron desde visiones diversas y complejas, con un discurso fuertemente "anti Evo".

Cita. Del espacio participaron Juan Carlos Núñez, director ejecutivo de Fundación Jubileo y miembro del Conade; Fernanda San Martín, diputada de Unidad Demócrata y participante de movimientos ciudadanos; Paola Cortés, abogada especialista en derecho ambiental; Saúl Flores, aymara katarista, estudiante de sociología y filosofía; Gonzalo Mendieta, abogado; Estefani Tapia, activista de movimientos y con estudios en ciencias políticas.

Compartieron visiones sobre la crisis de los partidos políticos, el surgimiento de las plataformas ciudadanas, su discurso, el horizonte por el que caminan y su rol en el actual proceso electoral en el marco de las elecciones primarias y los futuros comicios generales de 2019.

Jubileo. En la lectura de Núñez, las plataformas ciudadanas emergen como consecuencia de un escenario de vulneración de principios constitucionales y de los derechos humanos, de la desinstitucionalización del Estado, además del debilitamiento y la división de las organizaciones sociales. Aunque su surgimiento no está necesariamente vinculado a una propuesta política, pues la diversidad y complejidad de las llamadas plataformas ciudadanas es muy grande, a la vez que lo único que asumen es una acción reactiva y activista, con cierto enfoque de principios pero en algunos casos también con intereses políticos de los propios partidos, comenta Núñez. Sostiene que las plataformas se empezaron a depurar desde el filtro de los partidos políticos, mucho más por las elecciones primarias de enero de 2019, algunos de estos movimientos han optado por ingresar en el campo electoral de cara a las elecciones nacionales.

Profesional. Paola Cortés, plantea de manera taxativa que no se debe sobredimensionar a las plataformas del 21 de febrero de 2016, que se fueron formando después de que el MAS resolvió lanzar la cuarta repostulación de Evo Morales y Álvaro García Linera, al amparo de una cuestionada sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. Hay que tomarlas en su justa dimensión, señala, al sostener que más allá de la protesta, un próximo paso es frenar los deseos de perpetuidad de Evo Morales, y considera que en esta fase existe un vacío carente de estrategia de las plataformas ciudadanas para evitar la consolidación de un gobierno por tiempo indefinido. Advierte que desde el anuncio de la candidatura de Carlos Mesa, hay plataformas ciudadanas que han develado sus aspiraciones políticas. Así como otra gente ha utilizado los colectivos ciudadanos para remontar su liderazgo.

Activista. Para Tapia, en cambio, las plataformas ciudadanas han logrado cierto empoderamiento ciudadano, por lo tanto cree que los ciudadanos pueden llegar a tener un rol en temas de control ciudadano, más allá de decir que odian a Evo en redes sociales.

Estudiante. Flores va más allá y dice no estar de acuerdo con estas plataformas ciudadanas porque si bien plantean cambiar estructuras o defender el 21F, considera que son grupos abstractos que no se concretan en nada. Estas plataformas, desde una visión más indianista, están encabezadas por jóvenes de clase media y clase alta, no veo jóvenes alteños que estén trabajando duro con las plataformas, comenta. Ve que se han construido en espacios que no solo rechazan al Gobierno por no respetar el 21F, sino que se encontrarían sentimientos racistas, discriminadores hacia el Gobierno, que muestra un carácter colonial.

Legisladora. Mientras que la diputada San Martín apunta más bien a la crisis de los partidos políticos, considera que ese es el motivo por el cual vuelven a surgir las plataformas ciudadanas, es un hartazgo, cansancio de un sistema político que no ha sido capaz de incorporar dentro de sus filas a una militancia por causas, en el momento de un escenario político y de una sociedad que han cambiado y se han trasformado profundamente, manifiesta.

2019 año de elecciones

Tanto las primarias como las presidenciales se prevé que se desarrollen este año.

7 de noviembre

se realizó el conversatorio con representantes de diversos sectores.

