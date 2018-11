La policía lo recapturó en el vertedero de normandía

Reo intenta huir en un contenedor de basura

Penal. El comandante de la Policía, Alfonso Siles Rojas, dijo que el interno aprovechó que cargaba basura al carro basurero y se introdujo burlando el control.

Domingo, 18 de Noviembre, 2018

Estuvo a punto de obtener su libertad, pero su estado de inconsciencia el momento de arrojar la basura del contenedor en el vertedero de Normandía lo dejó al descubierto. Jop Sandi Vedia, de 26 años, fue recapturado ayer a pocas horas de haber escapado del penal de Palmasola entremezclándose con la basura, aprovechando su condición de encargado de limpieza.

El informe preliminar ofrecido a los medios señaló que el privado como solía hacer los días de limpieza se ofreció a cargar toda la basura al carro contenedor.

No requisaron. Una vez acabó el trabajo, Sandi no dejó pasar la oportunidad de meterse entre la basura y cubrirse con los desechos para que no lo pudieran detectar.

El conductor, que observó que cargaron con todo, encendió el camión y abandonó el recinto penitenciario.

Se deduce que los responsables del ingreso y control de turno se confiaron y dejaron salir el carro basurero sin imaginar que el recluso se encontraba dentro. El comandante de la Policía Departamental, Alfonso Siles Rojas, confirmó horas después la recaptura del interno quien cumple condena por el supuesto delito de estupro. La autoridad detalló que fueron los empleados del vertedero quienes alertaron que una persona se encontraba entre los desechos recogidos del penal de Palmasola semiinconsciente debido a la escasa respiración que tuvo en el trayecto desde la refinería hasta la carretera a Paurito.

Abrirán investigación. Personal Policial del Plan Tres Mil acudió hasta el vertedero y arrestó a Jop para conducirlo nuevamente hasta el penal. "Si detectamos que no se hizo la revisión respectiva, esto va traer consecuencias administrativas sancionadas en la Ley 101", dijo Siles dejando entrever que el recapturado burló la seguridad del ingreso a la cárcel.

El privado, en una breve entrevista que le hace una funcionaria policial, admite su fuga y comentó que trabaja junto a otros internos haciendo limpieza en los pabellones 2, 3, 4, 5 y 7. En el video difundido por las autoridades, este refiere que se enteró que su novia abortó y que tenían a su bebé en un frasco sin darle sepultura. "Solo quería enterrar a mi hijo que lo tienen en un frasco. Anoche no pude dormir pensando en todo eso", dijo a la funcionaria policial. Posteriormente, con voz entrecortada comentó en palabras textuales... usted no sabe cómo es adentro, una perdición, hay droga, a veces no como porque se drogan donde yo duermo", dijo en el video. Esta situación, movilizó ayer al personal policial que se constituyó en el interior del penal a desalojar a todas las visitas para posteriormente sacar a todos los privados y tomar lista a fin de evidenciar si se trata de un solo interno fugado.

24 Internos

de Palmasola son los designados para realizar la limpieza.