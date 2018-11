Fase juridisccional

Bolivia en la CCI gana una fase del proceso arbitral a la Jindal

Proceso. El tribunal decidió también que la empresa india se haga cargo de los costos del Estado y Comibol.

Sábado, 17 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Empresa. La Jindal había demandado por más de 80 millones de dólares al Estado boliviano.

El procurador general del Estado, Pablo Menacho, informó ayer viernes en la ciudad amazónica de Trinidad, en el departamento del Beni, que el Estado ganó la fase jurisdiccional en el arbitraje iniciado por la empresa india Jindal Steel Bolivia en la Corte de Comercio Internacional (CCI).

Falta de competencia. "El Tribunal Arbitral ha decidido declarar con lugar la excepción de falta de competencia, planteada por el Estado Plurinacional de Bolivia en virtud a tres elementos específicos, primero, el Estado no es parte del contrato de riesgo compartido", explicó a los periodistas en conferencia pública.

Además, puntualizó que el Estado no era parte de la cláusula arbitral, de ese contrato, tomando en cuenta que Bolivia nunca dio su consentimiento para ningún tipo de proceso arbitral, indicó la autoridad.

Desestiman los reclamos planteados. Menacho dijo que ese tribunal también se declaró incompetente respecto a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), además de desestimar algunos reclamos planteados por la corporación Jindal contra la Empresa Siderúrgica del Mutún.

Asimismo, el tribunal ordenó a Jindal a pagar los costos de ese proceso al Estado boliviano por un monto de 360.000 dólares, y a Comibol 263.000 dólares, respectivamente.

No obstante, el Procurador aclaró que el proceso seguirá contra la ESM, aunque con el laudo el monto que exigía la Jindal se reduce sustancialmente.

El arbitraje se inició en 3 de marzo del año 2014 y desde entonces el Estado tramitó todo el proceso arbitral.

Contrato de riesgo compartido. Menacho recordó que la Jindal reclamó aproximadamente 86 millones de dólares, a pesar de que Bolivia ni Comibol fueron parte del contrato establecido.

No cumplieron lo acordado. La Empresa Siderúrgica del Mutún y la Jindal firmaron un contrato de riesgo compartido el 18 de julio de 2007 para explotar el 50 por ciento del yacimiento de hierro del Mutún, ubicado en la provincia Germán Busch, en el municipio de Puerto Suárez, del departamento cruceño; según el contrato, la Jindal debía invertir 2.100 millones de dólares ($us 600 millones en los dos primeros años), condición que no se cumplió, y en el año 2012 la empresa india anunció que resolvía el contrato.

2007 Año

En el que la ESM y la empresa india Jindal Steel firmaron el contrato.

ABI eldia@eldia.com.bo