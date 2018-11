Caso 'Mochilas II'

Suspenden cautelar de Leyes

Proceso. El alcalde suspendido de Cochabamba planteó una acción de libertad.

Sábado, 17 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Proceso. Informan que la etapa preparatoria sigue avanzando.

El alcalde suspendido de Cochabamba, José María Leyes, planteó una acción de libertad en el marco del caso denominado “Mochilas II” y posibilitó la suspensión de una audiencia de medidas cautelares hasta la siguiente semana, informó ayer viernes el representante regional del Viceministerio de Transparencia Institucional, Ever Veizaga.

No se contaba con los antecedentes. "La acción de libertad ha puesto en alguna dificultad al juez, porque le pedían la revisión de los antecedentes y obviamente que no podía llevar a cabo la audiencia si es que no se contaba con los antecedentes, sin embargo, el día lunes ya vamos a poder realizar la audiencia", informó a los periodistas.

A su juicio, ese recurso legal fue presentado como estrategia para lograr "a toda costa" que la audiencia de medidas cautelares sea suspendida, para evitar que la población conozca el hecho de corrupción municipal descubierto con el caso “Mochilas II”.

"Sin embargo, la etapa preparatoria sigue avanzando y existen los elementos de convicción, con lo que prácticamente ya podríamos decir que podemos ir a un juicio oral", agregó.

Ambos casos fueron unidos. El abogado defensor de Leyes, Ramiro Vega, dijo que esa acción de libertad será analizada en las próximas horas y que fue planteada porque está vigente una apelación a una resolución judicial de separación de los casos “Mochilas I y II”, que presentó en septiembre, pese a que ambos casos fueron unidos en junio.

"Entonces, no se puede llevar a cabo esta audiencia (de medidas cautelares) mientras no se defina la apelación que anula la acumulación de los casos", agregó.

La acción de libertad fue planteada luego de que cuatro recursos legales presentados inicialmente por la defensa de Leyes fueron rechazados, entre ellos una recusación del juez anticorrupción y un planteamiento de "cosa juzgada".

2017 Año

En el que se dio la compra de estas mochilas por el municipio valluno.

