En este distrito solo hay un centro de 24 horas

Tuvo su bebé en el baño y se desvelan falencias en salud en D-6

Servicio. Autoridades descartan auditoría al caso y sobre falencias piden más ítems de salud.

Sábado, 17 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Atención. La madre junto a su pequeña, que aún no tiene nombre, están en observación como medida preventiva.

A las 19:15, Carmen Salinas (36) llegó al centro de Salud San Antonio, zona de la Pampa de la Isla, con trabajo de parto. Cerca a las 19:30 mientras esperaba que la atiendan ingresó al baño donde tuvo su bebé, por ello inmediatamente tuvo que ser auxiliada. Actualmente tanto ella como la recién nacida que pesó 2.700 gramos están en buen estado de salud. Las autoridades de salud, tanto municipales como departamentales, descartaron que hubiera mala atención. Sin embargo, los dirigentes vecinales del centro de salud, tuvieron una reunión donde lamentaron que en todo el distrito 6 (Pampa de la Isla) este es el único establecimiento que funciona las 24 horas.

Descartan mala atención. Salinas contó que cuando llegó al centro de salud San Antonio, antes de consultar en ventanilla, otra paciente le informó que debía esperar porque el personal médico estaba en cambio de turno. "En lo que me paseaba y paseaba esperando, entré al baño y cuando me quise levantar ya no pude, sentí una bola (ya estaba en trabajo de parto) y me senté al suelo y pedí ayuda", relató. Esta es la 7ma bebé de Salinas, el mayor de sus hijos tiene 16 años. Ella vive en Santa Cruz pero ayer, cuando le empezaron sus dolores de parto, por el trabajo de su esposo estaba en Pailón. En el video que se hizo viral en las redes sociales sobre la atención a Salinas, se escucha cómo otros pacientes denuncian demora en la atención. Incluso se menciona que otra paciente con hemorragia esperaba ser atendida.

El asesor de la Secretaría Municipal de Salud, Raúl Hevia, aseguró que no se negó atención a la paciente pues había personal de turno. "Es su séptimo parto, a partir de un quinto, cualquier pujo de la paciente, ya se dilata en cuestiones de minutos y la mujer puede tener el bebé con facilidad", mencionó.

Descartan auditoría al centro de salud. El responsable de Redes Urbanas del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Dorian Jiménez, descartó que sea necesaria una auditoría médica al centro de salud y coincidió con Hevia al señalar que la situación del parto fue porque la paciente ya llegó en un periodo expulsivo y que pese a esto no pidió directamente atención a un médico del centro. Agregó que en el momento del hecho en el lugar había dos médicos y dos auxiliares.

El director del centro de salud, Héctor Ayala, adelantó que, debido al estado de ambos pacientes, podrían darle de alta hoy.

2 Partos

más se atendieron la noche del jueves en el San Antonio.

D-6: de cinco centros solo uno funciona todo el día

El presidente del Consejo de Salud del D-6, Erick Jesús Montaño, indicó que en este distrito hay cinco establecimientos de salud, de los cuales solo el San Antonio atiende en las noches y los fines de semana, los restantes son de 12 horas: Los Cusis, 26 de Septiembre y 10 de Octubre e inclusive el hospital municipal de segundo nivel, Pampa de la Isla, funciona a la mitad de su capacidad. Montaño remarcó que la infraestructura de los últimos dos centros es de 24 horas pero que por falta de personal médico solo pueden funcionar de día. Detalló que en el 10 de Octubre faltan 8 médicos y en el de segundo nivel falta la mitad. Pese a estas condiciones el dirigente calificó de regular la atención de salud; mencionó dos debilidades: además de falta de especialistas, la demora y el trato en la atención. Jiménez, del Sedes, confirmó que solo en el San Antonio se atiende 24 horas, y que tiene una cobertura de atención de 70.000 pacientes. Agregó que la razón principal para esta situación es la falta de creación de ítems nuevos por parte del Ministerio de Salud.