Golpeó a la niña por no hacer su tarea

Acaba presa por maltratar a su hija

Señales. Los profesores fueron quienes se percataron del maltrato y denunciaron a la Felcv a la madre.

Sábado, 17 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Violencia. En la gráfico se aprecia las manos hinchadas de la niña.

Un juez cautelar dispuso la extrema medida de detención preventiva en la cárcel de Palmasola contra una madre denunciada por violencia familiar a su hija de 9 años, quien se halla hospitalizada. El director de su colegio junto a los profesores se percataron de las lesiones y sentaron denuncia formal contra la progenitora.

La sicopedagoga Rosmery Noya, que tomó contacto con la menor, constató las lesiones que presentaba en la cabeza, manos y espalda y elevó un informe al cuerpo de docentes. A la entrevista, la niña indicó que cuando se encontraba jugando con su amiga Nicol una fila de ladrillos apilados le cayó en la espalda y las manos.

Trató de mentir en la entrevista. Los profesores advirtieron que se llamarían a sus padres para verificar los extremos de los golpes y la niña se mostró asustada y pidió no hacerlo, pero accedió a que sea llevada al hospital para que le controlaran su vómito y dolor de estómago. El caso fue puesto a conocimiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia quienes sometieron a una entrevista y percibieron en su evaluación confusión, titubeo, ansiedad, miedo y necesidad de protección. En su entrevista, la niña volvió a tratar de encubrir a su madre ratificando que se provocó las lesiones jugando con su amiga Nicol por accidente.” Ese rato cuando se me cayeron los ladrillos mi mamá estaba cocinando y no vio nada y me duele la barriga porque comí sopa de maní y empanadas”, dijo tratando de ocultar la verdad.

Evitó inculpar a su madre. Al final de la entrevista, la niña terminó confesando que la responsable de sus golpes y maltratos era su madre. “Ella me pegó... me pegó en mis manos con cinturón por eso están hinchadas, no sé cuántas veces me dio, pero fue rápido”, reveló. La niña detalló que utilizó un palo y un cinturón para darle por todo el cuerpo. ”No hice las tareas y ese día no me dio almuerzo porque no le dio tiempo de cocinar y solo me dio una empanada de carne que me la guarde para mi recreo y la comí”, resaltó. La sicóloga resaltó que la niña advirtió que no se le diga nada a su madre de los moretones que tiene en el cuerpo. “Ella me pegó, pero se pidió disculpas”.

La mujer negó haber maltratado a ese extremo que sindica la Fiscalía y afirmó que solo intentaba educarla.

15 Días

de impedimento tiene la niña maltratada, según el forense.