Campesinos indican que no fueron consultados

Cambios en el INRA, no aprueban al nuevo director regional

Ultimátum. Sectores dan plazo al Gobierno hasta el 26 de noviembre, para dar solución, de lo contrario tomarán medidas drásticas.

Sábado, 17 de Noviembre, 2018

La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos y Pequeños Productores del Norte ratifican rechazo al nombramiento del nuevo director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Santa Cruz, Freddy Mamani Limachi, además de la destitución del director nacional Macario Cortez. Indican que si el ministro de Desarrollo Rural y Tierras no cambia a dicha autoridad podrían realizar bloqueos de caminos y tomar las oficinas del INRA.

Plazo para el Gobierno. Epifanio Delgado, secretario de actas de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, informó que ese sector dio plazo hasta el 26 de noviembre para que se destituya a los directores general y regional del INRA. "Se ha sacado una resolución dándoles un término hasta el día 26, pedimos el cambio del director nacional del INRA y del director departamental y en caso de no tener una respuesta vamos a tomar medidas drásticas", afirmó, a tiempo de agregar que todas sus bases se encuentran muy molestos con la actitud de las autoridades ya que se había convocado a una reunión el pasado jueves al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, y este no asistió.

Asimismo, Delgado denunció que el director nacional del INRA, Macario Cortez, supuestamente afectará al sector campesino con sentencias ejecutoriadas que firmó en 2016, cuando era presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, en favor de privados que se beneficiaron con terrenos de 30.000 y 19.000 hectáreas de tierras fiscales ubicadas en el municipio de Concepción.

Exigen que el director sea de Santa Cruz. Deysi Choque, secretaria ejecutiva de la Federación de Campesinos de Pequeños Productores del Norte, indicó que continúan en emergencia por la designación del nuevo director del INRA de Santa Cruz por lo que exigen el ministro que les dé una explicación del porqué del cambio de autoridad en la entidad estatal y sobre todo que sea una persona del exterior que no conoce la diversidad de tierras y las áreas que existen en el departamento. Sobre la designación del nuevo director del INRA en Santa Cruz, el ministro César Cocarico, manifestó que dicha designación es tuición del director del INRA nacional, entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

Al respecto Deysi Choque rechazó las declaraciones del ministro Cocarico, quien aseveró que no designó al nuevo director del INRA de Santa Cruz, y que dicha institución depende directamente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. “Antes que el ministro Cocarico diga que no designa al director del INRA, eso es una gran falsedad. Porque si no lo han hecho están faltando a su autoridad porque la Ley 3545 es clara, y dice que los directores se designan en coordinación con las organizaciones sociales y en base a eso el director nacional del INRA y el ministro Cocarico deben definir quién va a ser el director del INRA en los demás departamentos”, explicó.

Entre tanto el nuevo director, Freddy Mamani, trabaja en las oficinas de Santa Cruz, desde que fue posesionado, indicó que se está recibiendo a toda la población y que los campesinos tienen las puertas abiertas para aclarar cualquier duda y hacer cualquier reclamo. "No ha habido ningún tipo de confrontación hasta el momento", dijo Mamani.

12 de noviembre

fue posesionado el nuevo director regional del INRA de Santa Cruz.

26 de este mes

es el plazo que dan los campesinos para hacer el cambio de directores del INRA.

INRA inició verificación en la reserva de tucabaca

Tal y como se acordó con las autoridades de Roboré, una comisión del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), se trasladó hasta Roboré para iniciar las verificaciones respectivas en el Valle de Tucabaca y Paquió para definir si la comunidad Túpac Amaru está asentada dentro de dicha reserva.

Asimismo, una comitiva con autoridades de Roboré hizo el acompañamiento a los personeros del INRA.

Freddy Mamani, director de esta institución, informó que se envió dos brigadas para hacer la inspección in situ, por lo que pidió a las autoridades del municipio de Roboré que se cumplan con las garantías para preservar la integridad de los funcionarios. "Tienen que garantizarnos que las personas van a poder entrar a realizar su trabajo con toda seguridad. Hacer un llamado a la conciencia y a la pacificación para que podamos avanzar de forma satisfactoria y se puedan cumplir con los compromisos", dijo el director del INRA, a tiempo de agregar que el trabajo se realizará durante los 30 días próximos.