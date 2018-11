DGAC le dio un plazo de seis meses

Fumigadoras aéreas deben actualizar permisos de operación

Campaña de verano. Garantizan al sector agrícola que desde la próxima semana iniciarán nuevamente los trabajos.

Sábado, 17 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Empresarios. Directivos de Andefa sostuvieron una reunión en la DGAC, la jornada de ayer.

A partir de este lunes, todas las empresas fumigadoras agrícolas podrán volver a operar, toda vez que la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC), otorgó un plazo de seis meses para que puedan actualizar sus permisos de operación. De esta manera las empresas indicaron que el sector productivo debe quedarse tranquilo, toda vez que se podrá culminar la campaña de verano con total tranquilidad.

Hubo confusión en los términos. Hebert Vargas, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Fumigación Aérea de Bolivia (Andefa), informó que tuvieron una reunión con el director general de la DGAC, donde se aclaró la confusión generada respecto a una supuesta desertificación (certificado de operaciones) de las empresas aéreas de este sector, cuando el tema se refería a que algunas entidades tienen desactualizado sus respectivos permisos de operación que al estar caducados les impide continuar prestando sus servicios al sector agrícola. "La confusión fue de nosotros los operadores y de las autoridades aeronáuticas, un certificado de operación agrícola no se puede revocar, está vigente, salvo uno cometa alguna irregularidad. Hay algunas empresas que no tienen actualizado su permiso de operación que es quinquenal, entonces lo que hay que renovar no es el certificado, sino el permiso de operación", explicó Vargas, a tiempo de agregar que son alrededor de 6 de las 14 empresas de fumigación aérea, tienen desactualizados sus permisos de operación a nivel nacional.

Asimismo, indicó que ante la queja de muchos de los pilotos por la burocracia que existe para los trámites, Vargas indicó que se habló con las autoridades para que haya mayor celeridad y evitar la burocracia pesada. "Esperamos de que la próxima semana podamos operar todas las empresas, si esto no sucede vamos a tener que volvernos a reunir con las autoridades aeronáuticas y ver cuál es la disposición de ellos, no creo que haya ninguna objeción para que comencemos a operar", apuntó.

DGAC garantiza la fumigación. Por su parte, Celier Aparicio Arispe, director general o de la DGAC, manifestó que ante las necesidades que tiene el sector agrícola, que están en plena siembra de la campaña de verano 2018-2019, buscan solucionar a la brevedad este problema que tiene las empresas de fumigación aérea.

“Además de brindar un tiempo para que las empresas que tiene el permiso de operación caducada puedan continuar prestando sus servicios, hemos quedado que nos harán llegar los requisitos la próxima semana y estaremos extendiendo sus respectivos permisos”, acotó Aparicio. Las 14 empresas de fumigación aérea cuentan con 55 aviones que apoyan a los productores de grano a nivel departamental y nacional.

55 Aeronaves

hay en el país que brindan el servicio de fumigación aérea.