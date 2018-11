Tuto: La Corte-IDH fallará si la reelección perpetua es un derecho humano

El expresidente dijo que la CIDH tiene la competencia de elevar a la Corte-IDH una petición de 'opinión consultiva' sobre la interpretación del artículo 23 de la Convención Americana

Viernes, 16 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Foto: Archivo ANF

El expresidente Jorge Tuto Quiroga afirmó que "ser tirano no es un derecho humano", por lo que si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resuelve elevar una petición de "opinión consultiva" a la Corte Interamericana de Derechos Humanos esta instancia fallará si la reelección perpetua es o no un derecho humano.

"Si el 8 de diciembre el Tribunal Supremo Electoral es cómplice del golpe e inscribe a Evo Morales, ahí, se solicita que la CIDH eleve esta petición de opinión consultiva a la Corte de San José (Corte-IDH) que es la instancia que falla sobre si la reelección perpetua es o no un derecho humano, no lo es; ser tirano no es un derecho humano", afirmó Quiroga a los medios de comunicación.



El exmandatario, explicó que efectivamente la CIDH escuchará a las dos fundaciones que acudieron a esta instancia y al Estado boliviano, pero no dictará un fallo porque esa no es su competencia, sin embargo puede elevar peticiones o demandas ante la Corte-IDH, que es lo que se espera que haga en el caso boliviano y específicamente en el tema de la reelección indefinida.



"La CIDH es la instancia que se reúne, para ponerlo en términos jurídicos, es una suerte de fiscal, no emite fallos; a Corte o la justicia es la Corte de San José, la Comisión está facultada por el Estatuto Orgánico de la OEA a elevar una petición de opinión consultiva o a hacer una demanda ante la Corte, la que falla es la corte", detalló.



Sugirió al MAS no ponerse nervioso con este tipo de audiencias o posibles consultas a la Corte-IDH y dijo que "los masistas están perdidos", por esa razón insisten que la CIDH no va a dictar fallo en la audiencia del 5 de diciembre, no obstante la Corte es "la única llamada a emitir fallos" sobre la Convención Americana de Derechos Humanos.



Dijo que se recurrió a estas instancias, porque el Tribunal Constitucional Plurinacional de manera "aberrante" interpretó el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, para avalar la cuarta repostulación de los mandatarios.



El TCP para avalar la repostulación sin límites de las autoridades electas, entre ellas, el presidente Evo Morales y el vicepresidente, Álvaro García Linera, argumentó que se determinó la "aplicación preferente" del Pacto de San José de Costa Rica por encima de la Constitución Política del Estado.



Pidió a todas los partidos políticos enviar cartas a la CIDH para que eleve la petición de "opinión consultiva" sobre la interpretación del artículo 23.