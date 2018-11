La Paz

Dictan libertad irrestricta al doctor Jhiery Fernández

Viernes, 16 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Foto: APG Noticias

El Tribunal Segundo de Sentencia de La Paz dictó este viernes libertad irrestricta al médico Jhiery Fernández, que fue condenado sin pruebas a 20 años de prisión por el caso del bebé Alexander y después de casi cuatro años de detención en el penal de San Pedro continuaba cumpliendo una orden de arresto domiciliario.

“Gracias a Dios me dieron la libertad, ya se ha levantado la detención domiciliaria y se me ha restituido el derecho que todo boliviano tiene a estar libre, (…) ya me podré movilizar y viajar”, celebró Fernández, al salir de la audiencia.