Fiscalía imputa al exabogado del presidente Morales a denuncia de la jueza Castro

El imputado calificó la acción judicial de 'irregular e ilegal'

Viernes, 16 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Abogado Ricardo Gastón Velásquez. Foto: Gigavisión.

El Ministerio Público presentó la imputación formal en contra de Ricardo Gastón Velásquez, exabogado del presidente Evo Morales, a denuncia de la jueza Tercero Anticorrupción de La Paz, Claudia Castro.



"Tengo conocimiento que me han imputado de manera irregular e ilegal hasta podría decir de manera irresponsable por el fiscal que ha emitido esta resolución", dijo Velásquez a Gigavisión.



El abogado explicó que lo imputaron por el supuesto delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes porque cuando era presidente del Tribunal de Honor del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz supuestamente de manera irregular sancionó disciplinariamente a la jueza Castro con la suspensión del ejercicio de la abogacía.



Sin embargo, afirmó que la imputación no tiene fundamento y que lo acusan con pruebas de un caso de violación, por eso interpuso un incidente procesal para anular dicha medida.



Velásquez era presidente del Tribunal de Honor entre 2012 y 2016. Luego asumió defensa del Primer Mandatario en el caso del supuesto "hijo" que tuvo con Gabriela Zapata logrando demostrar la inexistencia del menor.



El abogado subrayó que la sanción ética emitida contra Castro es completamente legal porque ella cuando era fiscal hizo encarcelar al abogado Gino Escobar y junto a él también procesó a una mujer.



Después Castro salió del Ministerio Público, se dedicó a la profesión libre de la abogacía y asumió defensa de la mujer a quién procesó cuando era fiscal.



Frente a esa situación, el otro sindicado, Escobar, denunció a Castro ante el Colegio de Abogados por faltas al código de ética de la abogacía porque está prohibido para un jurista pueda asumir el mismo caso, primero siendo de la parte denunciante y luego pasando a la defensa del acusado.



"Eso es lo que ha hecho la abogada Castro, entonces, la resolución dictada (en su contra) está legalmente de acuerdo a la Constitución, pero la señora Castro ha ido al Tribunal de Honor a hacer escándalo, presentó memoriales diciendo que no le han notificado", indicó Velásquez.



Hasta la fecha Castro no cumplió dicha sanción y actualmente ejerce como jueza titular del Juzgado Tercero Anticorrupción y suplente del Juzgado Primero Anticorrupción de La Paz. Además, recientemente fue cuestionada por las acciones que asumió contra exfuncionarios imputados por el caso Banco Unión.



Velásquez, en su condición de abogado, anunció que asumirá defensa ante un proceso "calumnioso" que le sigue Castro.