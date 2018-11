Referente a la habilitación de Evo Morales como candidato presidencial del mas para las elecciones primarias

CIDH, paro cívico y marchas serán la antesala de la decisión del TSE

Polémica. Generación 21 e indígenas del Tipnis anuncian una segunda marcha desde Chaparina hacia la ciudad de La Paz. La Iglesia manifiesta su preocupación por posibles enfrentamientos en el país por la reelección.

Viernes, 16 de Noviembre, 2018

La sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el paro cívico nacional y las marchas, serán la antesala de la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El 5, 6 y 7 de diciembre serán jornadas claves en medio de tensión y protestas en el país, antes de conocer si Evo Morales será habilitado como candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) para ir a las elecciones primarias de enero.

De acuerdo al reglamento del TSE para las elecciones primarias, el 8 de diciembre se conocerá la lista de los candidatos habilitados que se someterán a las urnas, donde los militantes de cada partido político definan a sus candidatos al binomio presidencial para las elecciones generales de octubre 2019.

Tribunal Internacional. La CIDH publicó el calendario de audiencias públicas que tendrán lugar en el marco del 170 Periodo de Sesiones, a realizarse en la sede de la CIDH en Washington, D.C., Estados Unidos (EEUU) del 1 al 7 de diciembre de 2018.

Pero los bolivianos estarán concentrados en la jornada del 5 de diciembre, dado que se tratará la solicitud presentada por la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia (FODHJ) y la Fundación de los Derechos Hu- manos (HRF) contra el Estado boliviano, referente a la reelección . El Tribunal Internacional, tratará la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que da vía libre a la reelección indefinida de autoridades, argumentan- do que el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos está por encima de la Constitución Política del Estado (CPE) y del resultado del referéndum del 21 de febrero 2016, don- de la población boliviana votó en contra de la reelección indefinida. La audiencia tendrá una duración de 60 minutos. Tanto la FODHJ como la HRF tendrán 15 minutos de exposición cada una. El Estado también tendrá 15 minutos para presentar su defensa. Los restantes 30 minutos podrá ser empleados por los Comisionados para formular alguna pregunta, en cuyo caso los participantes tendrán otros 5 minutos para responder.

Espera. Desde el Gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante un comunicado oficial, confirmó la sesión de la CIDH y el tema a tratar.

Sin embargo, en el mismo documento precisa que en este tipo de audiencias "la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no adopta decisiones sobre el tema abordado".

En la misma línea se pronunció el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, quien aseguró que ningún Tribunal internacional tiene competencia alguna para impedir la repostulación de Evo Morales. Asegura que el sistema internacional de justicia de derechos humanos no funciona de esa manera porque no puede vulnerar decisiones soberanas de los países y aseguró que esas iniciativas contra la reelección no prosperarán.

Eduardo Gutiérrez, activista de la plataforma Sos.Bolivia, destacó esta acción y dijo que sería de forma oportuna un pronunciamiento de dicho tribunal. "Ya se sabe que el fallo del TCP no tiene ni pies ni cabeza y sería favorable para el pueblo boliviano un pro- nunciamiento, pero si solo es recepción de documentos creemos que esa audiencia ayuda poco o nada, pero vamos a seguir esperando", dijo.

Desde la oposición, el diputado Tomás Monasterio, recordó que existe antecedentes de organismos internacionales en donde ya se refirieron sobre la reelección de autoridades fuera de norma.

Movilizaciones. Pero las jornadas de tensión continúan, dado que el 6 de diciembre es la fecha que marcaron los Comité Cívicos de los 9 departamentos del país para llevar adelante un paro nacional, exigiendo al TSE que cumpla con lo establecido en la CPE y el 21F y niegue la candidatura de Evo. Para esta jornada los cívicos están coordinando movilizaciones a nivel nacional con bloqueo de calles, avenidas, carreteras e inclusive fronteras.

Sin embargo, la situación se calienta con la llegada de los activistas que marcharán desde Konani hacia la sede de Gobierno.

A esta marcha por la Democracia, se sumaron ayer la Confederación Nacional de Juntas Vecinales (Conaljuve) y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), que anunciaron que también reforzarán la marcha de los activistas hacia la ciudad paceña.

Si fuera poco, ayer Generación 21 anunció la operación Sicurí, que es la marcha paralela que partirá desde Chaparina hacia la ciudad de La Paz, así lo informó Cristian Tejada.

En esta segunda marcha, participarán los pueblos indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), liderados por los exdirigentes Fernando Vargas, Marcial Fabricano y otros.

La vocera de G21, Xiomara Klinsky, dijo que la marcha iniciará desde la localidad de Chaparina el 26 de noviembre para tratar de llegar el 7 de diciembre a la sede de Gobierno.

Preocupación. Ante esta situación, autoridades de la Iglesia Católica han manifestado su preocupación por lo que pueda suceder en el país debido a la insistencia de Evo Morales en buscar la reelección presidencial para la gestión 2020-2025. "Cuando no se tiene en cuenta lo que el pueblo ha dicho, hay peligro de enfrentamientos", dijo el secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal de Bolivia, Padre José Fuentes, quien considera que la democracia entraría en una situación peligrosa si es que el gobierno no respeta el resultado del referéndum del 21F. "Hay peligro ya. Lo que tiene que unirnos a todos es el cumplimiento de las normas que nos damos en sociedad, cuando eso se viola, pues entonces se entra en peligro y la democracia queda seriamente comprometida", dijo Fuentes.

Informó que el papa Francisco comparte la preocupación de la Iglesia Católica boliviana por las circunstancias que atraviesa la democracia en el país. "Sí le puedo decir que el Papa está totalmente informado, sabe todo lo que sucede en Bolivia, sabe de las preocupaciones de los obispos en Bolivia y comparte también las preocupaciones de ellos", señaló.

Fuentes añadió que “la asamblea de obispos estuvo en continuo contacto con el Papa a través de la presencia del Nuncio en ella”.

Dijo además que las actas de la asamblea son enviadas a Roma. Por lo tanto, el Vaticano está al tanto de todo lo que se ha tratado en el encuentro de los obispos de Bolivia.

28 de noviembre

Es la fecha que las organizaciones política deben registrar a sus candidatos a primarias.

Defensor tilda de injuria el incidente con Evo en Potosí

El Defensor del Pueblo, David Tezanos, afirmó que el incidente sucedido en Potosí, en que el albañil Rafael Chambi gritó “Bolivia dijo No” a Evo Morales, se trata de una “ofensa e injuria” y corresponde al ámbito judicial privado.

La semana pasada, Chambi fue imputado por el delito de Atentado Contra el Presidente. La Fiscalía lo acusó de haber lanzado un objeto al mandatario, sin embargo, la juez no lo corroboró y decidió darle medidas sustitutas.

Expectativas por las candidaturas a primarias

Ante el TSE para las primarias existen dos alianzas legalmente registradas son: Comunidad Ciudadana y Bolivia Dice No, pero por otro lado están otros partidos políticos que ya anunciaron que irán solos a las primarias.

Pero la expectativa recae en las candidaturas que se vayan a presentar a las primarias, rumbo a las presidenciales de octubre del 2019.

Hasta el momento han surgido algunos nombres como posibles candidatos presidenciales, tanto de alianza como partidos políticos que van solos, entre ellos: Carlos Mesa del Frente Revolucionario de Izquierda(FRI) en alianza de Comunidad Ciudadano. Otros son Evo Morales del MAS, Norma Piérola, Alaín Rivero y Jaime Paz Zamora por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), la misma situación ocurre en el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) que tiene más de un candidato.

A esta lista se suma el ex vicepresidente boliviano, Víctor Hugo Cárdenas quien confirmó que será candidato a la presidencia en las elecciones de 2019 por el partido político Unidad Cívica Solidaridad (UCS), además del respaldo de otras agrupaciones ciudadanas. "Voy a ser candidato a la presidencia de la república y la formalización la haremos ante el TSE en los plazos correspondientes", dijo en entrevista con diferentes medios televisivos.