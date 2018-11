Suxo sale en defensa de 'la Justa' y ve bajeza en quienes la agreden

El pasado lunes, La Justa salió públicamente en defensa de Morales porque días antes un joven albañil le gritó 'Bolivia dijo No' en Potosí y ese pronunciamiento que emitió en su programa de televisión, generó una ola de críticas en las redes sociales

Jueves, 15 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Exministra de Transparencia, Nardi Suxo. Foto: (Min. Com)

La exministra de Transparencia y exembajadora ante la ONU en Ginebra, Nardi Suxo, salió en defensa de la presentadora de televisión, Justa Canaviri, quien el miércoles denunció que junto a sus hijos es víctima de "agresión y persecución", después de que el lunes exigió respeto para el presidente Evo Morales.



"Sra Justa, como cualquier ciudadana tiene derecho a ejercer su opinión, el hecho de que la amedrenten solo muestra la bajeza y mezquindad de quienes lo hacen y de quienes envían gente a hacerlo, mucha fuerza", se lee en un mensaje compartido por la exministra en su cuenta de Twitter.



El miércoles, la presentadora, en su programa de televisión "La Justa", que se difunde por el canal estatal Bolivia TV, aseguró que su familia es víctima de agresiones por defender al presidente Morales. "Lo único que hice es expresar mi voz en respaldo al presidente de todos los bolivianos (...) si por eso van a crucificarme ¡háganlo! pero no se metan con mis hijos", dijo.



Agregó que "por hablar del Presidente del Estado Plurinacional estoy siendo agredida, han violentado mi casa, han tratado de entrar a mi restaurante por la puerta de emergencia, (...) dicen que solamente quieren asustarme, pero yo solamente tengo miedo a Dios".



La Justa también comentó que tiene cámaras de seguridad y se identificará a las personas que están asumiendo estas actitudes en contra de su familia. Asimismo manifestó que ella es una mujer de "pueblo" y que no tiene miedo a quienes la están amenazando tras haber manifestado su respaldo al mandatario.



