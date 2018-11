Acuerdos no son bien recibidos a poco tiempo de las elecciones primarias de enero próximo

Las alianzas reciben críticas Oposición, activistas y analistas ven debilidad

Polémica. Alianza Bolivia Dice No convoca a otras fuerzas políticas a sumarse. TSE indica que si una alianza se disuelve ninguno de los partidos políticos involucrados irá a las primarias.

Jueves, 15 de Noviembre, 2018

Las dos alianzas que se concretaron en partidos políticos de la oposición, para ir a las elecciones primarias de enero, no son aprobadas en su totalidad.

Horas después de registrar oficialmente las alianzas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), surgen las críticas y desconfianza en los dos acuerdos.

Por un lado está el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) con Soberanía y Libertad (Sol.Bo), y por otro Unidad Nacional (UN) con el Movimiento Demócrata Social (MDS).

Activistas del 21F. Activistas que defienden los resultados del referéndum del 21 de febrero 2016 donde ganó el no a la reelección de Evo Morales, se pronunciaron en desacuerdo con las dos alianzas.

Eduardo Gutiérrez, de la Plataforma Sos.Bolivia, considera que no existe una novedad en las 2 alianzas concretadas y que tampoco generan confianza a la población.

Cuestionó el hecho que las dos alianzas se enfoquen en la defensa ciudadana del 21F sin que ellos hayan tenido participación directa en las movilizaciones. "Pretenden usurpar una lucha del pueblo de la cual ellos han estado distantes y ajenos para intereses personales y no los del pueblo. De boca para afuera se llenan del 21F, pero no sabemos en concreto qué han hecho o qué harán para que el binomio ilegal del MAS no sea habilitado. La confianza que han perdido no la ganarán intentado maquillarse, mejor les sería mostrase honestos y transparentes con el pueblo pero por lo visto ese concepto no se les cruza por la mente", dijo.

A su turno, Pamela Flores, de la plataforma Por ti Mujer, considera que los partidos políticos "sufren de miopía o astigmatismo", porque a decir de ella no quieren ver lo que la población pide. "No pueden o no quieren leer correctamente lo que el pueblo les pide. Una vez más prefirieron sus intereses personales o de su propio partido, que de nuestra Bolivia que se desangra", mencionó.

Observación. El analista político Franklin Pareja aseguró que las alianzas políticas que se presentaron son "endebles", además observó que son políticos "conocidos" que pretenden prorrogarse.

Explicó que si bien el frente del exmandatario Carlos Mesa se avizora "fuerte", el FRI que lo acogió, es solo una sigla, y Sol.bo es solo una agrupación con la que se unió, es una fuerza política que está en proceso de consolidación en el ámbito regional.

Indicó que en el caso de Demócratas y UN, sus figuras "no son viables", ni Samuel Doria Medina de UN, ni Rubén Costas de MDS, por lo tanto, tienen estructura, pero no tienen candidato. "No son capaces de ceder por un proyecto mayor, van en la línea de querer perpetuarse y prorrogar su presencia política y no ofrecen nada", agregó.

Oposición. Por otro lado, el candidato a la Presidencia por una facción del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Jaime Paz Zamora, cuestionó las alianzas suscritas entre partidos de oposición y dijo que las ve frágiles y pegadas con alfileres. "Vi gente correteando de una casa a otra para ver dónde se colaba y al final vi que salieron unas alianzas frágiles, yo digo unas alianzas pegadas con alfileres, pegadas con moco, eso no da ninguna seriedad, es un deterioro del sistema político boliviano", declaró el expresidente y ahora posible candidato.

En la misma línea se pronunció el diputado opositor Luis Felipe Dorado, quien lamentó que no haya existido la responsabilidad y voluntad para conformar un solo bloque de oposición. "Ninguna representa al pueblo boliviano; sin embargo, deberán elegir cuál es el candidato correcto para las próximas elecciones", señaló.

Asegura que ahora en adelante el trabajo que resta es a la misma ciudadanía. "Hoy queda en manos de la ciudadanía definir cuál será la alianza del pueblo para poder luchar contra el régimen de Evo Morales que no respeta la CPE, las leyes, los resultados del 21F y no quiere transparencia para el país", señaló.

Registro oficial. El TSE confirmó que para las elecciones primarias se tienen oficialmente registradas las dos alianzas mencionadas y siete organizaciones políticas.

De acuerdo al Reglamento de las elecciones primarias, la Sala Plena del TSE revisará cada uno de los requisitos presentados en las solicitudes de alianzas para aceptarlas o rechazarlas.

La vocal del TSE, Lucy Cruz, señaló que una vez aprobadas las alianzas para las elecciones 2019, estas tienen carácter vinculante.

Explicó que si una alianza, una vez aprobada por el TSE, se disuelve, significaría que ninguno de los partidos políticos que conforman esa alianza podrá participar de las elecciones generales, previstas para octubre.

La alianza de Víctor Hugo Cárdenas con Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Seguridad Orden y Libertad (SOL), que horas antes de cerrarse el plazo no logró registrarse ante el TSE, continuará trabajando en las alianzas políticas, informó Dorado quien forma parte de SOL.

Alianzas concretadas. Ayer UN y Demócratas, presentaron oficialmente su alianza en Santa Cruz y La Paz y en sus discursos se enfocaron en un proyecto de unidad. "Nunca tienen que sobreponerse los intereses particulares, los personalismos, los mesianismos", fueron las palabras de Costas de los Demócratas.

Doria Medina, a su turno, manifestó que si bien tienen sus diferencias en la alianza, saben que "si no nos unimos ahora no los sacamos más". Manifestó que aún se está a tiempo para recuperar la democracia.

Aseveró que se seguirá trabajando en un proceso de unidad “sin personalismos, sin mezquindades políticas, sino siempre trabajando para que Bolivia esté primero", convocando así a que otros frentes se unan a la alianza.

27 de enero

Son las elecciones primarias que marcó el TSE.

28 de noviembre

Es el plazo para inscribir las candidaturas ante el TSE.

Pando se suma al paro cívico nacional del 6 de diciembre

El departamento de Pando fue el único que no se pronunció días atrás, referente a la convocatoria del paro cívico nacional programado para el 6 de diciembre.

Sin embargo, ayer llegaron hasta las oficinas del Comité pro Santa Cruz, los representantes del Comité Cívico de Pando, para sumarse a las movilizaciones y apoyar el paro nacional para el 6 de diciembre próximo.

El movimiento cívico lleva adelante la convocatoria al paro nacional para exigir a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el cumplimiento de los resultados del referéndum del 21 de febrero 2016, donde la población votó en contra de la reelección de Evo Morales y no dé por habilitada su postulación a las nuevas elecciones presidenciales del 2019, como insiste el partido político oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).

El representante del movimiento cívico en Pando, Daniel Ardaya, indicó que se sumarán a la medida de presión extrema para reforzar la movilización a nivel nacional.

Señaló que en Pando se han vivido situaciones complicadas y diferencias políticas que han provocado un ambiente más silencioso en la región, pero que pese a ello se acordó llevar adelante el paro cívico en coordinación directa con el líder cívico de Pando, Juan Manuel Ruiz. "Hemos sufrido atropellos, lamentablemente el partido de Gobierno no respeta las derechos humanos y la democracia en el país. Por eso tomamos acciones de ahora en adelante, porque queremos que vean que aún hay Pando que va a luchar por el sistema democrático", manifestó el representante cívico de esa región.

Por su parte, Fernando Cuéllar, el líder cívico cruceño, destacó el hecho que Pando se sume al paro cívico nacional.

"Uno de los problemas y más que todo dificultad que teníamos era el hecho que Pando no formaba parte de las movilizaciones, pero ahora vemos que hay ciudadanos valientes, por ejemplo estos jóvenes unidos por Pando que se harán responsables y llevarán adelante las movilizaciones del 21F. Ahora los nueve departamentos juntos vamos a llevar adelante las movilizaciones", finalizó Cuéllar.