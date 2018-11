Política

Mesa descalifica el informe del caso Lava Jato y dice no temer que se investiguen sus cuentas financieras

Miércoles, 14 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Mesa asistió en calidad de oyente a la sesión donde se leyó el informe sobre el caso Lava Jato

El informe aprobado por la Asamblea esta tarde, entre otros puntos, remite antecedentes al Ministerio Público para que investigue a Carlos Mesa - entre otras ocho personas- por haber registrado "movimientos económicos inusuales" en sus cuentas bancarias.



El expresidente del Estado y actual candidato presidencial por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Carlos Mesa, descalificó el informe aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) referido al caso Lava Jato en Bolivia.



Mesa, que presenció toda la sesión de la Asamblea, señaló que el mencionado informe tiene un carácter político y resalta que no se establece evidencias suficientes que lo involucren en el caso, sino más bien que presenta una serie de presunciones.



"Se trata de un documento, de un información e investigación llevada adelante por el MAS en función de los intereses del MAS. Hay una intención política y se pretende dar a entender que yo y mi Gobierno estuvimos vinculados a hechos de corrupción vinculados a sobornos y actos irregulares, hecho que desmiento categóricamente", señaló Mesa.



Agregó que los contratos firmados con Camargo Correa no fueron parte de su gobierno, sino del de Eduardo Rodríguez Veltzé y aseguró que todos los contratos cuestionados por estar vinculados al caso Lava Jato "no terminaron en una acción real" en su gestión.



"El contrato que hace efectiva la obra a favor de Camargo Correa no es un contrato del Gobierno de Mesa, sino del Gobierno de Rodríguez Veltzé y sin licitación", añadió.



Al respecto, Mesa señaló no tener miedo de que se investigue sus cuentas bancarias y movimientos económicos.



Recordó que ya solicitó a la Unidad de Investigaciones Financieras que dé a conocer el saldo de sus cuentas bancarias.



Por otro lado, respecto al cuestionamiento realizado respecto a los 'interinatos' en los Ministerios durante su gestión, mesa explicó que los interinatos fueron de pocos días y se debieron principalmente a viajes que sus Ministros realizaban al exterior.



Finalmente, explicó que sus continuos viajes al exterior, una vez dejó la presidencia, se desarrollaron en el marco de invitaciones que le realizaron diversas universidades para que presentar ponencias y conferencias.