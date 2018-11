Política

Opositores divididos en siete partidos y dos alianzas prevén enfrentar al MAS el 2019

El Tribunal Supremo Electoral anunció que revisará el cumplimiento de requisitos de las alianzas.

Miércoles, 14 de Noviembre, 2018

Siete organizaciones políticas y dos alianzas de opositores tienen previsto enfrentar al Movimiento al Socialismo en las elecciones nacionales de 2019.



El Tribunal Supremo Electoral revisará el cumplimiento de los requisitos de los partidos que se registraron para conformar alianzas políticas; primero para participar de las elecciones primarias y luego para los comicios generales.



El Movimiento al Socialismo (MAS), el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el Movimiento Tercer Sistema (MTS), el Frente para la Victoria, el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), Partido Demócrata Cristiano y Unidad Cívica Solidaridad (UCS), no conformaron ninguna alianza.



Mientras que el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) formó la alianza "Comunidad ciudadana" con Soberanía y Libertad que es una organización política de alcance departamental.



La otra alianza entre organizaciones de alcance nacional, se trata del Movimiento Demócrata Social (Demócratas) y Unidad Nacional (UN) que articularon el acuerdo denominado "Bolivia dice No".



"Dos alianzas, una es de alcance nacional y el FRI en alianza con Sol.bo", declaró el vicepresidente del TSE, Antonio Costas.



La LOP prevé tres tipos de alianzas. Una entre partidos de alcance nacional; otra entre un partido nacional con una organización política departamental y la última que no se presentó es la conformación de nueve organizaciones departamentales para formar una sola alianza.



En este escenario, las organizaciones políticas no lograron articular un bloque de unidad como habían planteado desde que el MAS anunció las candidaturas de Evo Morales y Álvaro García Linera, independientemente su posición sobre el referéndum del 21 de febrero de 2016.



El diputado Wilson Santamaría cree que no se dispersará la votación con las varias fuerzas políticas que prevén presentarse, porque la ciudadanía hará "un voto útil", para no desperdiciar su voto.



Mientras que en el oficialismo creen que una vez más será posible derrotar a la oposición porque nuevamente van divididos en varias fracciones.



El Tribunal Supremo Electoral advirtió que de romperse la alianza después de las elecciones primarias, los partidos políticos se anularán para participar de los comicios.



"Si se disuelve (la alianza) ya no podrán participar en las elecciones generales, pero podrán hacer una alianza con otro partido (...), pero solo para efectos de elegir senadores y diputados", precisó la vocal Lucy Cruz.