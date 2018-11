Nacional

DGAC: Hemos modernizado los planes de vuelo y eso no atenta la seguridad operacional

Miércoles, 14 de Noviembre, 2018

La principal autoridad de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC), Celier Arispe, afirmó el miércoles que esa institución modernizó los planes de vuelo con un nuevo sistema tecnológico de código 'QR' e internet, para estar a la par con otros países, y dijo que esa medida no atenta a la seguridad operacional.



"Lo que hemos hecho es modernizarnos, estar a la par con otros países, porque en los otros países se presenta un plan de vuelo se puede presentar desde cualquier computadora, y ahora en Bolivia ya nos estamos manejando así (...), creo que escuche que esta aeronave estaba insegura que estábamos atentando a la seguridad operacional les estamos demostrando que no, más bien estamos velando por la seguridad operacional", dijo en conferencia de prensa.



Celier realizó esa declaración para aclarar que la aeronave que llevó al ministro de Obras Públicas a Brasil, en mayo de este año, cumplió con requisitos de aeronavegabilidad con un plan de vuelo electrónico y descartó riesgo en la seguridad operacional.



"En el caso específico de nuestra aeronave primero que hemos emitido un boletín reglamentario, indicando que estamos implementando este plan de vuelo electrónico", sustentó.



Dijo que en coordinación con la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) se desarrolló ese nuevo sistema informático, en el marco de la ley de Telecomunicaciones, para sustituir el plan de vuelo en físico por uno electrónico.



"Todavía les estamos permitiendo a nuestras líneas aéreas, a toda la comunidad aeronáutica, que puedan presentar de manera física, por decir, un vuelo que se presente en Santa Ana no tiene los medios todavía pueden presentar de manera física, pero donde ya se tiene internet es más cómodo presentar un plan de vuelo", explicó.



Anunció que en los próximos días se va a socializar ese nuevo plan de vuelo electrónico con las líneas aéreas y pilotos.