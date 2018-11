Política

Senador de UD dice que la oposición no logró una alianza mayor por "ego y soberbia" de Mesa

Miércoles, 14 de Noviembre, 2018

El senador de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo, afirmó el miércoles que la oposición no logró una alianza mayor por el "ego y soberbia" de Carlos Mesa, candidato presidencial por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI).



El problema para las alianzas "obviamente fue la candidatura de Mesa, el ego de Mesa, la soberbia de Mesa, esa es la verdad y tiene que decirlo con claridad Carlos Mesa. No creo que sea bueno darle vueltas ni ponerla otras etiquetas", dijo a los periodistas.



El Tribunal Supremo Electoral cerró el martes la inscripción de alianzas políticas para las elecciones primaras y comicios generales de 2019.



Mesa junto al alcalde y líder de Soberanía y Liberad (Sol.bo), Luis Revilla, presentaron la alianza 'Comunidad Ciudadana'.



Por su parte, el empresario y jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, selló la alianza 'Bolivia Dice No' con el gobernador Rubén Costas, líder del Movimiento Demócrata Social (MDS o Demócratas).



De acuerdo con Murillo, el objetivo era enfrentar al oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) con un solo bloque opositor que no pudo concretarse cuando Mesa estableció el "yo solo por delante y todos por detrás".



"Obviamente eso no es lo que queremos los bolivianos; lo que queremos los bolivianos es defender el 21F y después ver quien será el candidato presidencial", remarcó.



Algunos partidos de la oposición insisten en que el referendo del 21 de febrero de 2016 (21F) vetó la candidatura del presidente Evo Morales, que busca la reelección tras un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que habilitó la participación de las autoridades electas en los próximos comicios.