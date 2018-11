Nacional

Cocarico aclara que asentamientos en Roboré son en Paquío y que antes eran áreas fiscales

Miércoles, 14 de Noviembre, 2018

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, aclaró el miércoles en Santa Cruz que los asentamientos de la comunidad agropecuaria Túpac Amaru en el municipio de Roboré, son en la reserva municipal forestal Paquío y no en el valle de Tucabaca.



Recordó que esa zona antes de ser declarada reserva forestal era un área fiscal disponible.

"He venido a aclarar que no se trata del área protegida del Valle de Tucabaca, ha habido una confusión en estos días, no sé si de mala fe, pero se ha ido señalando que estamos afectando la integridad del área del Valle de Tucabaca (...), este valle para nosotros es muy importante, la superficie de este valle está completamente saneada", dijo en una conferencia de prensa.

Detalló que esa área, según el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), corresponde a 264.000 hectáreas.



La autoridad explicó, con un mapa, que "al costado" del valle de Tucabaca existe un predio que en 2005 se saneó como "tierra fiscal disponible".



Precisó que esa superficie abarca 57.000 hectáreas en general y 24.000 corresponden al área en conflicto.

"Tiene problemas técnicos que tenemos que arreglar, para eso justamente esta tarde conversaremos con los compañeros de Roboré y poder aclarar esta situación y de manera concertada llegar a una solución que pueda convenir a todas las partes", agregó.