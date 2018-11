Paz Zamora teme que presentar candidatos un año antes sea una trampa para eliminar rivales

Miércoles, 14 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Jaime Paz Zamora. Foto: Archivo Radio Fides

El expresidente y candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Jaime Paz Zamora, teme que la presentación de postulantes un año antes de los comicios generales, en cumplimiento de la Ley de Organizaciones Políticos, sea una trampa del Gobierno para eliminar a rivales con más oportunidad de ganar las elecciones.

Paz Zamora también cuestionó la realización de alianzas porque "vulnera la libertad de organización de cada ciudadano".



"Por qué yo voy a hacer una alianza a un año de las elecciones, por qué yo tengo que decir que voy a ser Presidente o no un año antes de las elecciones, de dónde han sacado eso, o quieren saber que yo soy el candidato antes para mandarme fiscales, para eliminarme", cuestionó el político.



La víspera a la media noche concluyó el plazo para el registro de las alianzas rumbo a las elecciones primarias de 2019, y dos acuerdos políticos de la oposición fueron presentados en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Paz Zamora no hizo ninguna y cuestionó esa exigencia.



"A mí me dejó muy apesadumbrado lo que pasó ayer, con este obligatorio cumplimiento de las alianzas por ser 13 de noviembre, yo sentí que ayer se había puesto en marcha una gigantesca maquinaria tramposa en el país que va ir hasta las elecciones, ayer se vio la naturaleza de esa ley de Partidos Políticos que obligaron en dos meses a que los Partidos Políticos hagan alianzas", apuntó.



Paz Zamora remarcó que las alianzas "son cosas que se hacen con cariño, con amor, con inteligencia, eso lleva meses", pero "yo vi ayer, anteayer, gente que correteaba de una casa a otra para ver dónde se colaban".



Al final dijo que vio alianzas frágiles, "pegadas con alfileres, eso no da ninguna seriedad, es un deterioro del sistema político boliviano y no da ninguna garantía de lo que el país necesita".



La primera alianza en registrarse ayer fue "Comunidad Ciudadana" del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y la agrupación Soberanía y Libertad (Sol.bo), que tiene a Carlos Mesa como su candidato a la presidencia.



Luego el Movimiento Demócrata Social (MDS), Unidad Nacional (UN) y una plataforma ciudadana presentaron su acuerdo político en el TSE con el denominativo "Alianza Bolivia Dice No", que generó de inmediato críticas en las redes sociales porque algunos usuarios consideran que tratan de apropiarse de la consigna de las movilizaciones en contra de la repostulación de Evo Morales.



"Entonces, yo creo que no está bien, lo que ha empezado ayer con la Ley de Partidos Políticos, que obliga a hacer alianza, no está bien", remarcó.