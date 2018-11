Evo y Mesa se desafían

Enfrentados por caso Lava Jato

Protagonistas. El candidato del FRI ya da por sentada la postulación de Morales y visualiza una polarización entre ambos.

Miércoles, 14 de Noviembre, 2018

Carlos Mesa "sugirió" la semana pasada que el gobierno de Evo Morales estaría involucrado en el caso de corrupción "Lava Jato". El presidente reaccionó ayer por la mañana y le dio un ultimátum de 24 horas al exmandatario para que presente pruebas o si no "que se atenga a las consecuencias. Además, lo llamó "cobarde" y "maleante".

El candidato por el FRI respondió por la tarde que "no le tiene miedo y le ganará en las elecciones", dando a entender de esa manera que Morales sí será candidato pese al 21F y visualizando una polarización electoral entre ambos.

Desafío. "Acabo de informarme por los medios de comunicación: Mesa involucra a Evo en (el caso) Lava Jato. Yo quiero decir desde acá a Carlos Mesa (que) tiene 24 horas para presentar pruebas sobre Evo o retractarse, sino tiene que atenerse a las consecuencias", afirmó.

El primer mandatario del país pidió a Mesa pruebas de sus acusaciones y que no se meta con los movimientos sociales y a los indígenas, puesto que son la "reserva moral" de la sociedad.

"No soy cobarde ni maleante como Carlos Mesa... ¿Y por qué maleante Carlos Mesa? Entiéndanme bien; para que sea vicepresidente los emenerristas dicen que le han pagado un millón 200 mil dólares, para que sea vicepresidente, es como la compra de un jugador, una transferencia de in jugador; es ser maleante", indicó.

Respuesta. Carlos Mesa, respondió ayer a las amenazas del presidente Evo Morales y aseguró que no le tiene miedo a su ataque porque incluso está seguro que en las próximas elecciones le ganará la silla presidencial.

"El presidente actúa como si fuera un dictador, el presidente me amenazó y me dio 24 horas de plazo para presentar pruebas (del caso Odebrecht o Lava Jato en su contra) o rectificarme y si no lo hago que me atenga a las consecuencias". ¿Puede un presidente democrático y constitucional amenazar a un ciudadano diciéndole que "si usted no hace lo que yo le ordeno se atenga a las consecuencias?", cuestionó.

Además "debo decirle algo muy claro: Presidente no le tengo miedo, voy a seguir actuando como ciudadano, voy a seguir actuando como lo hice a lo largo de toda mi vida. Quiero decirle Presidente que estoy aquí en el FRI y junto a Sol.bo porque vamos a ganar la elección presidencial y porque voy a ir a la presidencia del país", aseveró el candidato.

Aseguró que cuando llegue nuevamente al gobierno le demostrará a Morales cómo se gobierna democráticamente con independencia de poderes y con una acción en la que se respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos.

Defensa. Los defensores de Evo no tardaron en aparecer. El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, afirmó que la respuesta del presidente Evo Morales a las acusaciones de Carlos Mesa, sobre su supuesta vinculación en el caso Odebrecht-Lava Jato, fue en defensa de su dignidad. "La respuesta que le dio el presidente Evo Morales ha sido una respuesta en defensa de la dignidad propia, de decirle señor Carlos Mesa, usted ha hecho esas afirmaciones temerarias y bueno usted tiene que demostrar esto, tiene que demostrar y para ello probar lo que ha afirmado y el presidente efectivamente le ha hecho un emplazamiento público", remarcó Rada a radio Panamericana.

Asimismo, el diputado del MAS, Víctor Borda, aseveró que si Mesa no demuestra ni se detracta de sus acusaciones al presidente tendrá que asumir un juicio penal por difamación. "Entiendo yo que si no se retracta dentro de las 24 horas tendrá no más que asumir un juicio penal por delitos de difamación, injuria, calumnia y ahí tendrá que acreditar sus aseveraciones", dijo a la prensa.

27 de enero de 2019

Para esa fecha están programadas las elecciones primarias en Bolivia.