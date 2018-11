Inician campaña en los centros de salud

Mal de chagas, harán diagnóstico y tratamiento gratuito

Salud. Los resultados se obtienen en menos de 15 minutos para saber si padece o no de Chagas. Realizan más de 30.000 pruebas anualmente.

Miércoles, 14 de Noviembre, 2018

El Servicio Departamental de Salud (SEDES), inició la campaña de diagnóstico y tratamiento contra el Chagas, para que la población en general pueda realizarse esta prueba de forma gratuita. Asimismo, se busca captar a niños menores de 5 años quienes pueden tener esta enfermedad. Los resultados se obtienen en menos de 15 minutos para determinar si padece o no del Chagas, que es prevalente en el país y que afecta principalmente al corazón, el esófago y el intestino grueso. Anualmente se realizan unas 30.000 pruebas, de los cuales un 20% salen positivos.

Personas con Chagas no siguen el tratamiento. El doctor Roberto Vargas Ortiz, responsable departamental del programa de Chagas, informó que, en Santa Cruz, se ha capacitado al personal de las diferentes redes de salud para realizar los diagnósticos y tratamiento de esta enfermedad. Destacó, que estas acciones buscan prevenir los riesgos a la salud de las personas para que en un futuro no padezcan problemas cardiacos ni digestivos y puedan trabajar y mantener a su familia normalmente. "Se diagnostican 30 mil pruebas al año, de las cuales un 20% sale positivo. Pero de este porcentaje solo 500 personas realizan un tratamiento adecuado", recalcó.

Los remedios para el tratamiento que dura dos meses, requieren evitar los alimentos con grasas y las bebidas alcohólicas. "Los medicamentos que se usan son Nifurtimox y benznidazol, no son fuertes pero el paciente de evitar las grasas y no consumir bebidas alcohólicas. Muchos no se adecuan a este cambio y dejan el tratamiento", dijo Vargas.

¿Como se origina esta enfermedad?. Esta enfermedad de Chagas es una dolencia ocasionada por la picadura de una vinchuca, que es común en los valles y algunas zonas del Oriente de nuestro país.

También puede transmitirse por transfusión de sangre infectada con el parásito o, de madre a hijo, durante el embarazo y a través de la placenta, cuando, lógicamente, la madre porta la infección.

Enfermedad prevalente. Vargas indicó que, según las estadísticas, en las áreas endémicas de Cordillera y los Valles se logró disminuir los índices de infestación en viviendas rurales de 60% a menos de 3% y en relación a la población adulta la prevalencia de pacientes enfermos es de 46% y en los recién nacidos es de 1.5%.

Síntomas. El paciente chagásico puede, por consiguiente, no presentar ninguna queja, lo que es frecuente, o presentar quejas poco expresivas, como palpitaciones, especialmente en reposo y otras veces mareos o algo de fatiga con la actividad física. Cuando el cuadro es severo, el paciente tendrá fatiga, incluso en reposo, palpitaciones, mareos, molestia en el pecho e hinchazón de las piernas .

60 Por ciento

Se ha reducido el indice de infestación en la Cordillera y los Valles.