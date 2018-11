En cinco años en el departamento, 100 personas pasaron por cirugías similares

El lado más duro de la diabetes, a Julián le amputaron una pierna por este mal

Datos. Su padre y su hermana igual tuvieron esta enfermedad. Hoy se conmemora el día mundial contra este mal que tiende a aumentar en Santa Cruz.

Miércoles, 14 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Día a Día. Pesoa actualmente está en proceso de recuperación de su cirugía, aún acostumbrándose a las muletas. El club en el que trabaja le brindó ayuda.

Aún con vendas por su reciente cirugía de amputación de su pierna derecha, Julián Pesoa está junto a una mesa que tiene galletas Salvado y edulcorante, reconoce que ambos productos recientemente los incluyó en su alimentación diaria, pese a que hace seis años ya le diagnosticaron diabetes. Una enfermedad que no es extraña para él, pues su padre, José, también la tenía, al igual que una de sus hermanas. Pesoa fue diagnosticado hace cinco años, a sus 40, y hace un mes se vio obligado a someterse a una cirugía para que le amputen una parte de su cuerpo para evitar que el mal avance. Como él en el departamento otras 100 personas se sometieron a un procedimiento similar a causa de complicaciones por este mal que sigue en aumento en Santa Cruz, según datos del Programa Departamental de Enfermedades No Transmisibles del Servicio Departamental de Salud (Sedes). Hoy se conmemora el Día Mundial contra la diabetes y toda la semana se impulsan campañas informativas y de prevención.

Pasó dos semanas desde que le apareció una herida hasta que le amputaron. Julián contó que hace años, cuando le diagnosticaron este mal, le amputaron un dedo del pie izquierdo debido a que tuvo una herida que no pudo sanar. Desde entonces, reconoce que no cambió ninguno de sus hábitos alimenticios ni se realizó controles médicos. "Recién hace un mes que me operaron de nuevo por una heridita que me salió en el pie.

Me descuidé, estaba como adormecida mi pierna, desde que la noté (la herida) hasta que fui al médico, solo pasó una semana, pero ya era tarde. La herida se esparció por todo el pie. Ya no tenía salvación...", recordó a tiempo de expresar que nunca pensó que esta enfermedad le cambie tanto la vida, pues su padre la tuvo por 45 años sin problema alguno, al igual que actualmente su hermana, esta última fue diagnosticada a tan solo sus 30 años.

El médico, Joaquín Ortiz, enfatizó que los afectados por esta enfermedad deben hacerse controles médicos periódicos, pues si sube mucho su azúcar y se hacen una herida, por más pequeña que sea, corren riesgo de que se le tenga que amputar una extremidad. Remarcó que igual son vulnerables a daños en sus riñones o a perder la vista.

Por ello, aconsejó que para prevenir estos casos, lo principal es el cuidado de la alimentación y hacer ejercicio.

Cifras en aumento. La responsable del Programa de Enfermedades no Transmisibles, Angélica Fierro, señaló que en la actualidad se registran más casos de diabetes en jóvenes y el detonante es el sobrepeso.

Según las estadísticas, una de cada cuatro miembros de la familia puede llegar a tener diabetes. Además hay mayor probabilidad cuando un miembro de la familia tuvo este mal.

En la Gobernación informaron que en Santa Cruz entre un 11% y 15% de la población cruceña tiene diabetes, 22% Hipertensión, 36% Obesidad y un 26% tiene Sobrepeso. Además de todos estos, solo un 50% sabe que es portadora de estos males y el otro 50% lo desconoce. Asimismo, destacó la cantidad de afectados tiende a aumentar cada año.

Requiere ayuda. Pesoa es uno de los utileros más antiguos del club deportivo, 24 de Septiembre, trabaja en el equipo desde su fundación, hace 27 años. "Al poco tiempo de salir de la cirugía no aguanté, así me fui a ver a mi equipo en la cancha. Aunque ya no podía correr para recoger las pelotas o para traerle agua a los jugadores, igual tenía que verlos jugar", contó.

Pesoa es casado con Virginia Montero, él es el que se hace cargo de los gastos de su vivienda, además debe de pasar asistencia familiar a su hija de 12 años. La pareja es de escasos recursos y debido a su cirugía, Pesoa debe de comprar un medicamento de Bs 20 por día, además de insulina. Referencias, Pesoa: 710-08334 y de Virginia: 753-00239.

15 Personas

de cada 100 con diabetes podrían desarrollar tuberculosis.

Encuesta nacional para identificar incidencia de factores de riesgo

El Ministerio de Salud en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística (INE) y con el apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), desarrollará la primera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de las Enfermedades No Transmisibles en Bolivia, (diabetes, sobrepeso, hipertensión y otros) con la finalidad de implementar estrategias para la prevención de estas patologías en la población boliviana.

Los factores de riesgo a monitorear en la encuesta serán: el consumo de tabaco, consumo perjudicial de alcohol, régimen alimentario insalubre (consumo bajo de frutas y verduras), inactividad física, presión arterial elevada, sobrepeso y la obesidad.

De acuerdo con el Jefe de la Unidad de Epidemiología, Vicente González Aramayo, explicó que en el país hay más afectados por enfermedades no transmisibles que por las transmisibles.

Hoy habrá feria preventiva en la maternidad Percy Boland

Con el objetivo de informar a la población sobre la prevención y también para detectar casos, el Servicio Departamental de Salud (Sedes), realizará hoy una feria en el hospital de la Mujer, Percy Boland. Mañana similar actividad será en el Centro de Salud Pedro Díez y en el Centro del Adulto Mayor - Parque Urbano, donde era anteriormente la antigua Estación de Tren.

El vienes la actividad es en el hospital Oncológico.

La siguiente semana igual continúan estas actividades; lunes es en el nuevo Mercado Los Pozos.

Martes en el centro de Salud Sante Sud. En exactamente una semana la actividad se repetirá en el Centro de Salud Plan 4000. El jueves 22 en el Centro de Salud La Colorada y finalizará lunes 26 en el establecimiento Los Tajibos.