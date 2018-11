Liberan a los ocho arrestados y hoy asistirán a un diálogo con el Ministro de Gobierno

Cuarto intermedio en Roboré pone fin momentáneo al bloqueo de la carretera

INRA. El Instituto Nacional de Reforma Agraria analiza dejar sin efecto la decisión de los asentamientos en las áreas protegidas.

Miércoles, 14 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Unidad. Alcaldes de otros municipios llegaron hasta Roboré para brindar su apoyo en la lucha por las reservas de Tucabaca y El Paquió.

Luego de la liberación de los ocho arrestados en Roboré durante los enfrentamientos, autoridades y pobladores decidieron dar un cuarto intermedio hasta el día de mañana y dejar expedita la carretera Bioceánica e instalar un diálogo con autoridades de Gobierno el día de hoy en la capital cruceña. La reunión con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, está programada para las 16:00 donde una comisión de Roboré acompañados por los alcaldes de San José de Chiquitos y San Ignacio de Velasco, pedirán que se anule la resolución de los asentamientos en las reservas del Valle de Tucabaca y El Paquió.

Policía investigará daños . Pese a la liberación de las ocho personas arrestadas, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gonzalo Medina, indicó que seguirán las investigaciones por los destrozos que sufrió el comando policial de Roboré. "Ellos van a quedar en libertad, sin embargo el proceso investigativo está aperturado, no es posible no investigar actos delincuenciales que han dañado la propiedad privada y pública", dijo Medina.

Las personas liberadas estaban siendo esperadas por familiares y amigos que durante todo el día de ayer permanecieron en vigilia, exigiendo su liberación.

La Chiquitania se unió por Roboré. La defensa por las reservas del Valle de Tucabaca y el Paquió, unieron a toda la Chiquitania, quienes brindaron su apoyo al pueblo de Roboré y se congregaron en este municipio para unirse al paro indefinido y dar un ultimátum al Gobierno central, para que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) cumpla con el acuerdo firmado la semana pasada donde se compromete a anular las resoluciones de asentamientos, reforestar el monte afectado y pagar el daño que se hizo con la deforestación de la zona que abarca 24.000 hectáreas. Germaín Caballero, alcalde de San José de Chiquitos, fue uno de los mediadores para que se llegue a un cuarto intermedio y se libere a los aprehendidos.

Por su parte el alcalde de Roboré, Iván Quezada, indicó que si no se llega a un acuerdo en la reunión de hoy, toda la Chiquitania se movilizará en defensa de las reservas forestales.

Durante la jornada de ayer, se masificaron los bloqueos, Puerto Quijarro y Puerto Suárez, además del transporte pesado brindaron su apoyo, instalando puntos de bloqueo a lo largo de la carretera.

El Inra analiza dejar sin efecto los asentamientos. Freddy Mamani, director del INRA, dijo que se está analizando la posibilidad de dejar sin efecto la decisión de los asentamientos en las áreas protegidas del valle de Tucabaca y la reserva municipal El Paquió. "Estamos analizando e interiorizándonos en el caso.

Vamos a llegar a una solución legal y nos apegamos a la norma para que la paz vuelva a reinar en el sector", declaró, a tiempo de agregar, que están revisando los antecedentes, para que haya una solución al problema.

Asambleístas piden anular la resolución del Inra. Los asambleístas departamentales exigieron anular las resoluciones que permitieron asentamientos en áreas protegidas del departamento de Santa Cruz y calificaron al INRA de ser un operador del Movimiento Al Socialismo. El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Hugo Antonio Salmón, acusó al INRA de cometer delitos ambientales y de no respetar las competencias municipales y departamentales al dotar tierras en áreas protegidas y en unidades de conservación de patrimonio natural. “El INRA viene actuando de esta manera en toda la región cruceña”, sostuvo Salmón al citar como ejemplo Espejillos, El Fuerte de Samaipata, el Valle Tucabaca y la reserva forestal El Paquió. Los legisladores aseguraron que se continuará respaldando toda acción que esté en contra de la afectación del medio ambiente.

Autoridades rechazan violencia en Roboré. Después de la represión que sufrieron los pobladores de Roboré por parte del contingente policial, las autoridades cívicas condenaron este accionar, indicando que no es la vía correcta para que se deje expedita la carretera. "Repudiamos la actitud de la policía porque lamentablemente se está constituyendo en una fuerza para destruir cualquier protesta ciudadana que se da en nuestro país y eso es lo que no podemos permitir, antes lo hicieron en los paros, ahora lo están haciendo con las poblaciones que están reclamando el bienestar de todo un pueblo", indicó Fernando Cuéllar, presidente del Comité pro Santa Cruz.

Por su parte Luis Alberto Añez, presidente cívico provincial, indicó que las 15 provincias están comprometidas a defender los recursos naturales y por ello que si las autoridades del Inra no dan una solución las medidas continuarán. Asimismo pidió al ministro de Gobierno Carlos Romero, no ordene gasificar a los pobladores. "Es una barbaridad que manden a gasificar a un pueblo que lo único que está pidiendo lo que es correcto, que respeten su valle", aseveró.

En ese mismo sentido Cinthia Asín, secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación, pidió al Inra, derogue las resoluciones que aprueban estos asentamientos, mismos que ocasionaron enfrentamientos en la zona. “Lamentamos profundamente los hechos suscitados el día de ayer con todo el pueblo de Roboré, lo que inicialmente comenzó como una protesta pacífica ciudadana en defensa de nuestra reserva natural y de las áreas protegidas municipales se convirtió en una brutal represión por parte del gobierno de Evo Morales", dijo Asín.

El Fuerte de Samaipata, otro conflicto con el Inra. A tiempo de solidarizarse con el pueblo de Roboré, Paola Parada, secretaria de Desarrollo Humano de la Gobernación, indicó que hasta el momento no se han revertido los títulos emitidos en favor de privados sobre la superficie de El Fuerte de Samaipata. Explicó que son más de 60 hectáreas que están tituladas a propietarios privados dentro de las 260 hectáreas de El Fuerte, sitio arqueológico que cuenta con la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad, emitida por la Unesco en 1998. "El Inra envía hace poco un informe donde dice que El Fuerte se sobrepone a los propietarios privados, cuando la declaratoria de El Fuerte como Patrimonio de la Humanidad estaba antes del ingreso de estos propietarios", dijo Parada.

En este panorama, Reinaldo Seas, asambleísta departamental por la provincia Florida, indicó que este jueves la comisión de Educación, Cultura, Deporte y Turismo del órgano deliberante, llevará a cabo una audiencia pública a las 09:00 en Samaipata para exigir al gobierno nacional que anule el saneamiento de tierras en el sitio arqueológico El Fuerte.

2 Dias

duró el paro cívico con bloqueo de carretera en Roboré.

3 Puntos

tiene el pliego petitorio que Roboré espera que el Inra cumpla.

Campesinos rechazan a nuevo regional del inra

Una reunión de emergencia fue la que sostuvo la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, en rechazo a la designación del nuevo director regional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), quien fue posesionado sorpresivamente el pasado lunes. Adolfo León, secretario ejecutivo de la Federación Única, indicó que no están de acuerdo con esta designación, toda vez que fue un cambio repentino y no fue consultado a las organizaciones matrices. "No estamos de acuerdo que nos traigan gente de otros departamentos, esa es la molestia, Santa Cruz se merece respeto. No estamos discriminando, queremos que sea un cruceño que conozca la realidad social del departamento porque la problemática de la tierra ahí es bastante compleja", dijo León.

Por su parte Deisy Choque, dirigente de los campesinos del norte, dijo que en Santa Cruz hay gente capacitada para ocupar esos puestos, por lo que exigirán una explicación al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras César Cocarico, de lo contrario asumirán medidas de presión como ser la toma de las oficinas del Inra en Santa Cruz.

Apoyo. El transporte pesado se sumó a la lucha e instaló un punto de bloqueo.

Módulo. Así luce el Comando Policial de Roboré después de ser quemado.