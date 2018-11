Mesa responde a Evo: '¿No se pagó sobornos en su gestión?'

“¿Acaso no se pagaron sobornos de Camargo durante su gestión?” Con esa pregunta, Carlos Mesa respondió al presidente Evo Morales, después de que éste le lanzó una advertencia por involucrarlo en el caso Lava Jato.

El cruce de declaraciones surgió después de que Mesa señaló que, de acuerdo al informe brasileño del caso Lava Jato, los sobornos que pagó la empresa brasileña Camargo Correa se realizaron entre septiembre de 2005 y agosto de 2008, tiempo en que fueron presidentes Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales.

El presidente dio 24 horas a Mesa para presentar pruebas de sus dichos. De lo contrario, Morales advirtió que el exmandatario debe retractarse o atenerse a las consecuencias. Llamó a Mesa “cobarde” y “maleante”.

Mesa respondió mediante su cuenta de Twitter. “He preguntado porque no se incluye a su gobierno en la investigación. Acaso no se pagaron sobornos de Camargo durante su gestión?”, escribió.

El expresidente agregó que no se rebajará al lenguaje de Morales y “sus insultos haciendo acusaciones sin pruebas”. Le dijo al mandatario que ese comportamiento “no es digno del cargo que ocupa”./Erbol

