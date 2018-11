La Justa sale en defensa de Evo, se declara su amiga, dice que hay democracia y exige respeto

Justa Canaviri consideró que 'el insulto al Presidente es un insulto para todos los bolivianos'

Martes, 13 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Canaviri se pronunció a favor del Presidente a través de su programa de televisión que se emite por el canal estatal. Foto: BTV/Captura de pantalla.

La presentadora de televisión, Justa Canaviri, pidió este lunes respeto para el presidente Evo Morales, después de que la primera autoridad del país sufrió un incidente en Potosí, donde un joven albañil le gritó “Bolivia dijo No” y luego permaneció detenido por varias horas.

“Muchos gobiernos pasan y ahora está el Presidente del Estado Plurinacional, el señor Evo Morales Ayma, de quien tengo el gusto de decir que es mi amigo, es mi yunta, es mi amigo personal. Y quiero hablarles de este tema (que pasó recientemente) con el respeto que se merecen los opositores, pero no hay que esconder la mano después de tirar la piedra, hay que hacerse responsable (…) si yo agarro algo y boto, no me puedo esconder tras un partido, tras una mamá, tras aquellos que dicen ‘No’”, afirmó Canaviri, en su programa de televisión “La Justa”.

Rafael Chambi Julián es el joven que gritó “Bolivia dijo No” el pasado viernes cuando el Presidente salía de un acto público en Potosí y su madre, al ver a su hijo aprehendido, pidió disculpas públicas.

Este hecho generó una ola de críticas, especialmente de parte de la oposición política del país, que consideró como un “abuso de poder” la acción asumida contra el joven que exigió el respeto al referendo del 21 de febrero de 2016, que por mayoría de votos le dijo “No” a una nueva postulación de Morales a la presidencia.

Pero “a aquellos que dicen No (…) y que no vivimos en un país democrático (quiero decirles) ¡cómo que no papitos y mamitas! Si no estuviéramos viviendo en una democracia ¿usted piensa que el presidente Evo Morales les permitiría decir ‘No’ a ustedes del 21F? Ahí está la democracia, ahora él está trabajando por los bolivianos, ha ganado (las elecciones), está pues ahora de Presidente, su sitial es de Presidente”, manifestó.

Agregó que “está bien” las protestas del 21F, que según su versión “hasta en los calzones” posiblemente se pusieron esa inscripción, pero se debería hacer en el marco del respeto.

“Nadie les está privando (sus protestas), pero creen que ¿es la mejor forma de agredir al Primer Mandatario del Estado Plurinacional? Tal vez yo no esté de acuerdo con muchas cosas, usted tampoco, pero ¿usted va a faltar (el respeto) al Presidente? Si no lo respetamos, (entonces) qué esperamos de los de afuera, qué esperamos que digan del boliviano”, cuestionó.

Asimismo, dijo que en las redes sociales “sacuden” a la autoridad, sin embargo, si el pueblo, la gente que viene de “abajo”, también supiera usar el internet con la misma intensidad que los opositores, ahí se registraría “un mano a mano”.

Por eso, “yo desde acá, que es mi espacio y que es mi palabra personal, (quiero preguntarles) ¿acaso no somos una gran familia los bolivianos? Seguro tenemos hijos que no les gusta cómo les trata el papá, seguro que esos hijos dicen ‘a mí me descuida’ (…) pero cuál de los hijos se atreve a faltar el respeto al papá o la mamá, díganme. (Por tanto) como estamos en una democracia, sigan protestando, saquen los carteles más grandes, hagan todo mamitas, pero con respeto”, insistió.

Remarcó que todos los ciudadanos debemos tener límites porque no es fácil gobernar un país y pidió a los grupos opositores al gobierno de Morales esperar las elecciones primarias y los comicios generales.