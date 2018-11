Rumbo a las elecciones primarias de enero

Alianzas en trámite, los políticos están en desacuerdos

Acciones. El TSE cierra hoy el plazo para el registro de las alianzas. Se perfilan varios frentes de oposición para el 2019.

Martes, 13 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Políticos. Se perfilan dos bloques opositores y otros partidos que van solos a las urnas.

Pese a la insistencia de buscar un solo bloque opositor para las elecciones 2019, aún no se logran concretar las alianzas entre las organizaciones políticas opositoras.

Los líderes y representantes políticos, tienen pocas horas para llegar a un acuerdo y registrar alianzas para las elecciones primarias de enero próximo.

A diferencia de la oposición, donde se perfila más de un solo frente, el MAS se presentará solo a las urnas, sin ningún acuerdo con otro frente político.

Acuerdos. Hasta el momento las únicas alianzas conformadas de forma oficial son por un lado la del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) con Sol.Bo, así también la del Movimiento Demócrata Social (MDS) con Unidad Nacional (UN).

Mientras que otros frentes políticos aún analizan la línea que tomarán o si irán a las urnas sin tener acuerdos con otros.

En el primer caso, semanas atrás se hizo público el lanzamiento como candidato presidencial por el FRI, de Carlos Mesa, el mismo que días después selló un acuerdo con Sol.Bo, agrupación ciudadana liderada por el alcalde paceño Luís Revilla.

El segundo bloque, el pasado fin de semana logró la alianza entre MDS y UN, los mismos partidos políticos que en el 2014 conformaron un bloque opositor para participar en las elecciones presidenciales de ese año.

Acercamiento con desacuerdos.Llama la atención que en más de una oportunidad los representantes de MDS y FRI sostuvieron reuniones y acercamientos, pero hasta la fecha no se concretó la alianza.

Tanto los Demócratas como los del FRI, dijeron de forma separada que las puertas no están cerradas y que aún sigue en pie las negociaciones.

Sin embargo, Gustavo Pedraza, representante del FRI en Santa Cruz, indicó que de acuerdo a los plazos establecidos y al trabajo técnico que se debe realizar, es muy complicado dar por sellado una alianza. "Hemos hablado con Demócratas de manera prolongada y abierta; sin embargo, no hemos logrado arribar acuerdos. Hay coincidencias, pero los plazos se están agotando, no es un tema voluntad no hemos cerrado ningún diálogo, pero hay poco plazo y en términos técnicos no nos va a alcanzar para concretar algo definitivo", remarcó.

Por su parte el vicepresidente de los Demócratas, Ernesto Suárez, tuvo unas duras palabras para Carlos Mesa, el candidato del FRI. "Hemos sido claros, se lo hemos dicho (a Mesa). Nosotros creemos que los caudillos autoritarios no sirven para el país y tampoco sería bueno pasar de un caudillo autoritario a un caudillo ilustrado", señaló Suárez.

Al mismo tiempo, planteó que Carlos Mesa y otros candidatos de oposición conformen en una alianza y compitan en Elecciones Primarias, donde los militantes decidan al binomio que enfrentará al MAS.

En análisis. Por otro lado, Víctor Hugo Cárdenas, ex vicepresidente de Bolivia y quien podría ser candidato a las presidenciales del 2019, tampoco ha hecho conocer algún acuerdo oficial con otros frentes políticos de oposición,

Cárdenas recibió semanas atrás el respaldo del partido político Unidad Cívica Solidaridad (UCS), para participar en las primarias.

Este bloque tampoco concretó acuerdos con otros frentes políticos, sin embargo ha recibido el apoyo de sectores sociales para participar en las urnas.

Sin embargo, el común denominador en los bloques políticos de oposición que buscan pugnar a las primarias, es que hasta el momento no se tienen definido los candidatos al binomio, dado que el calendario electoral señala como fecha límite de inscripciones hasta el 28 de noviembre.

Espera. En tanto, en el MAS descalificaron los acuerdos y bloques opositores que se están armando para las primarias.

El diputado Edgar Montaño cuestiona que la oposición no tenga un plan de Gobierno y piense primero en beneficios partidarios y no para beneficiar al pueblo. "No se van a aliar, porque no tienen nada que ofrecer. Son disputas de espacios públicos, eso no les deja entrar en acuerdos", dijo.

8 de diciembre

Se conocerá a los candidatos habilitados para las primarias.

TSE cierra el plazo para registro a las 23:59

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó que hoy a las 23:59 fenece el plazo para la solicitud del registro de alianzas políticas rumbo a las elecciones primarias.

"De acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Registro de Alianzas para las Elecciones Primarias 2019, a las 23:59 de este martes 13 de noviembre se cerrará el plazo para que las organizaciones políticas que deseen conformar alianzas presenten su solicitud ante el TSE)", señala un boletín de prensa de esa entidad.

Las solicitudes deben estar dirigidas a la Sala Plena y contar con las firmas de todos los representantes legales de los partidos políticos o agrupaciones ciudadanas.

Los partidos políticos también deberán acreditar a dos delegados para que efectúen todas las acciones requeridas ante el tribunal.

Luego de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma, el TSE emitirá una resolución hasta el 23 de noviembre.