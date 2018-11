Sufrieron asentamientos y deforestación indiscriminada

Roboré defiende reservas del valle de Tucavaca y El Paquió

Medida. Desde ayer se inició un paro indefinido con bloqueo. Anoche fueron gasificados.

Martes, 13 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Bloqueo. Pobladores de Roboré se unieron para defender las reservas. Fueron gasificados.

Autoridades y pobladores de Roboré decidieron asumir medidas de presión como acatar un paro cívico indefinido con bloqueo de la carretera bioceánica y de la línea férrea, en defensa de dos áreas de conservación: la reserva municipal El Paquió y la Unidad de Conservación del Valle de Tucavaca, que abarca 24.000 hectáreas donde crearon la comunidad Túpac Amaru. Exigen al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) el cumplimiento de compromisos asumidos en la reunión realizada el pasado 3 de noviembre.

Los bloqueadores fueron gasificados anoche por la Policía.

Exigen anular los asentamientos. Según José Serrate, líder cívico del Bloque Chiquitano, el INRA se comprometió a firmar un documento con tres pedidos de Roboré: anular las resoluciones de asentamiento, reforestar el monte afectado y pagar el daño que se hizo con la deforestación de la zona, pero ante el incumplimiento Roboré decidió retomar sus medidas de presión.

Cabe recordar que hace un mes, se develó la tala de 55 hectáreas del bosque en el área forestal de la reserva municipal dentro del valle de Tucavaca del municipio de Roboré, con el aval del INRA y de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), es por ello que toda la población está en pie de lucha.

Las autoridades municipales dan cuenta de que se abrió un camino de tres kilómetros de largo por 18 metros de ancho y en torno a este se consolidaron 33 parcelas de una hectárea cada una para familias migrantes.

El alcalde de Roboré, Iván Quezada, reiteró que no está en contra de la dotación de tierras fiscales a comunidades que no tienen dónde vivir; pero pide a las autoridades que las ubiquen en territorios que no sean del municipio.

Policía intentó mediar en el conflicto. Entre tanto Carlos Ragone, secretario general municipal de Roboré, indicó que los pobladores están muy comprometidos en defender los recursos naturales, es por ello que si las autoridades del Inra, no dan una solución inmediata, las medidas continuarán de forma indefinida. Ragone dijo que la jornada de ayer hasta uno de los puntos de bloqueos llegó un contingente policial, con el cual mantuvieron un acercamiento para no llegar hasta la violencia. "Ellos (los policías), vienen con la misión de que la carretera quede expedita, se está tratando de hacer que el director del Inra dé una solución y de esa forma nosotros levantaremos de forma inmediata la medida", dijo Ragone.

Asimismo el representante de la Policía, dio un mensaje del ministro de Gobierno Carlos Romero a los pobladores, donde los invitaba a una reunión en la ciudad de Santa Cruz para solucionar el conflicto.

Ante esa invitación el alcalde de Roboré, Iván Quezada, indicó que se tiene que obedecer al pueblo y si no hay una solución el bloqueo no se levanta. "Dar un cuarto intermedio es debilitar nuestra medida, la gente está enardecida y no podemos ir contra ellos, si vamos a la reunión con el ministro de Gobierno, el bloqueo no se levanta hasta que haya una solución", aseveró.

Los puntos de bloqueos instalados fueron en puntos de bloqueo en Roboré, Aguas Calientes y Chochís.

Cívicos de Santa Cruz respaldan a Roboré. Fernando Cuéllar, presidente del Comité Cívico cruceño, indicó que la medida que adoptó Roboré no solo es de ellos, sino de todo Santa Cruz porque lo que está sucediendo, se está repitiendo en otros municipios del departamento, ya que hay una ola de resoluciones y determinaciones dictadas por el Inra y la ABT que van atentando contra los recursos naturales y el sistema ecológico. "Hay mucha conciencia en todo el pueblo de Roboré y en toda la Chiquitania que van a seguir uniéndose para defender lo que significa no solo un pulmón de Bolivia, sino del mundo como lo es la reserva y las áreas protegidas", dijo Cuéllar.

Se apoyó la medida con una marcha. Residentes de Roboré en Santa Cruz, activistas y población cruceña, se congregaron en la plaza principal 24 de Septiembre y realizaron una marcha pacífica hasta las puertas del Inra, no solo exigiendo respeto a las reservas de Roboré, sino de otras que también están siendo afectadas, como El Fuerte de Samaipata y el Valle de Los Helechos gigantes en Mairana. Marcelo Gutiérrez, representante de los residentes de Roboré, indicó que se está luchando por una causa que afecta a todo Santa Cruz y Bolivia. "Esto es el resultado de la actitud burlesca que tuvo el Inra con el último acuerdo, fue una falta de respeto para todos los pobladores. "Hemos trabajado en conjunto con el municipio, mientras ellos realizan el bloqueo, nosotros hacemos la marcha para darle más fuerza a esta protesta, que es pacífica, pero estamos seguros que llegaremos a buen puerto", dijo Gutiérrez.

Exportadores con pérdidas por el bloqueo. Por su parte, el gerente técnico de la Cámara Departamental de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), Rafael Rivas, informó que el bloqueo que se realiza en la carretera Bioceánica hacia Brasil provoca una pérdida de más de 200.000 dólares por día, debido a que están varados productos que no pueden salir a los mercados del vecino país. "Por la ruta hay carga de exportación con destino a Brasil, por día se habla de 200.000 dólares que descargan por día entre alimentos, minerales no metálicos y producción agrícola", aseveró.

Rivas recordó que los bloqueos perjudican el libre tránsito de la carga de importación y exportación, e incluso del abastecimiento interno.

Vehículos varados en la carretera. Por su parte, el dirigente del Transporte Pesado, Óscar Michell, dijo que cada camión gasta por día 1.300 dólares por flete y por esa carretera circulan semanalmente más de 3.000 camiones.

Entre tanto en la terminal de buses Bimodal, desde el domingo a las 18:00, suspendieron la venta de pasajes hacia los municipios fronterizos con el Brasil.

33 Propiedades

de una hectárea cada una fueron las que parcelaron.

50 Buses

salen diariamente de la terminal Bimodal hacia la Chiquitania.