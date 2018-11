Libertad de expresión

Evo critica a medios de comunicación

Queja. Reclama que den más cobertura a los gritos de 'Bolivia dijo No' que a su proclamación.

Martes, 13 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Reclamo. El presidente Morales se queja de la poca cobertura que le dan a sus actos.

El presidente Evo Morales se refirió ayer al incidente en Potosí con un joven albañil que le gritó "Bolivia dijo No" y aseguró que la libertad de expresión está garantizada en el país.

Bolivia dijo No. Morales recordó que después de recoger varios proyectos para Potosí, en un acto público realizado el pasado viernes, varias personas le pidieron fotografías y en ese momento escuchó el grito de una persona.

"Yo ya estaba saliendo y detrás de mí, a unos tres o cuatro metros, gritó 'Bolivia dijo No'. No faltan los provocadores por aquí y por allá, (pero) cuando algunas instancias tratan de juzgar y dicen que no hay libertad de expresión, (les quiero aclarar que) la libertad de expresión está garantizada, otra cosa es la agresión", aseveró el Jefe de Estado, en la entrega de una obra en el Beni.

'Atentado' al presidente. Rafael Chambi Julián es el joven albañil que provocó el incidente y luego fue aprehendido e incluso acusado por "atentado" al presidente.

Tras su audiencia de medidas cautelares, una autoridad jurisdiccional determinó dar medidas sustitutivas a Chambi, además se le prohibió asistir a los actos públicos donde se encuentre el Primer Mandatario.

Morales señaló que la oposición debe entender que la libertad de expresión no significa realizar "agresiones políticas ni sociales".

Este hecho generó una ola de críticas, principalmente de parte de la oposición política, que considera excesiva la acción asumida y cree una falta de respeto a la libertad de expresión.

'Es una lucha mediática'. "La libertad de expresión siempre está garantizada, como reconoce el mundo entero, pero no se puede confundir (con) la libertad de agresión a la dignidad de cualquier hermano peor todavía una agresión política, una agresión de carácter social y la derecha tiene que entender eso", agregó Morales.

Asimismo, la autoridad lamentó que este tipo de hechos ocupe las primeras planas de los medios de comunicación y no la entrega de las obras del Gobierno.

"Uno grita y es primera plana en todos los periódicos, es una lucha mediática digital, así van a seguir mintiendo. Por qué no han puesto lo que han proclamado tres mil compañeros a Evo y Álvaro, eso debería estar en primera plana y no uno que ha gritado 'Bolivia dijo No'", apuntó.

8 Horas

estuvo retenido tras haber gritado 'Bolivia dijo No' el pasado viernes.

3 Días

después del grito de 'Bolivia dijo no', Evo se pronunció al respecto.

Las leyes no pueden estar por encima del pueblo

El presidente Evo Morales afirmó ayer que las normas no pueden estar por encima del pueblo, y que al estar sometido a las leyes a veces "no se puede hacer nada".

Morales hizo esa declaración durante la entrega de una plaza en la localidad de San Javier, en Beni.

Sostuvo que las normas deben adecuarse a lo que requiere el pueblo.

Morales ya fue criticado en el pasado por sus opositores, quienes le endilgan una inclinación a manipular la ley.

