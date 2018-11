Gobierno boliviano

Proyectan Gasoducto hacia Paraguay

Intención. El mismo presidente, Evo Morales, manifestó que hay conversaciones adelantadas para vender gas al vecino país y que el objetivo es crear sociedades.

Martes, 13 de Noviembre, 2018

El presidente Evo Morales dijo ayer lunes en la población de San Javier, en el departamento amazónico del Beni, que aguarda concretar un acuerdo con el Gobierno de Paraguay para construir un gasoducto y exportar gas a ese país, proyecto que -aseguró- "está muy avanzado".

Hay una alta demanda. "Esperamos acordar y construir un gasoducto a Paraguay y exportar gas hacia ese país. Hablamos con el presidente saliente y entrante de Paraguay, es un proyecto muy avanzado", afirmó en un acto público.

Morales recordó que actualmente Bolivia exporta Gas Licuado de Petróleo (GLP) a Paraguay y abastece una gran parte de su demanda.

El GLP boliviano también se exporta, aunque en menor grado, a los mercados de Argentina, Uruguay y Perú.

Proyectan una 'futura sociedad'. El pasado miércoles, los ministros de Hidrocarburos de Bolivia, Luis Alberto Sánchez, y de Obras Públicas de Paraguay, Arnoldo Wiens, firmaron un memorándum de entendimiento que perfila la construcción de ese gasoducto.

Además, ambos países buscan concretar una futura sociedad entre las empresas estatales Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petróleos Paraguayos (Petropar), para la comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Argentina sigue necesitando el gas boliviano. El exministro de Energía de la Argentina, Marcos Zandomeni, aseguró el viernes que el país vecino necesita del gas boliviano, pese a que las autoridades argentinas impulsen el desarrollo de su yacimiento de Vaca Muerta.

"Estamos comprando gas de Bolivia, Argentina sigue necesitando gas de Bolivia. No creo que podamos cortar con Bolivia, a no ser que haya más ductos, el gas de Bolivia llega a zonas donde el gas de Vaca Muerta no llega fácilmente, porque no tenemos ductos e infraestructura", dijo a los medios de comunicación.

Recordó que desde 2012 la Argentina empezó a impulsar el yacimiento de Vaca Muerta, con una importante inversión económica, pero reconoció que no tienen la infraestructura para llegar con el gas que produzcan a todas las regiones de la Argentina.

Zandomeni participó en la décima versión del Foro Internacional del Gas y Energía, que se realizó en la ciudad boliviana de Tarija.

