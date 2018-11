Nacional

Fiscalía no se opondrá a la libertad de Jhiery Fernández

Lunes, 12 de Noviembre, 2018

El Fiscal Departamental de La Paz, William Alave, señaló este lunes que el Ministerio Público no se opondrá al pedido libertad pura y simple planteada por la defensa del médico Jhiery Fernández en el caso Alexander.

“Quien resuelve el pedido en función a los antecedentes de Fernández son los jueces. Entendemos que no nos opondremos al pedido, pues él no se opuso a la investigación ni al proceso y no hay motivo para oponerse”, indicó Alave.

Reitero que la Fiscalía de La Paz tendrá una posición definitiva del proceso una vez se concluya con la auditoria del Consejo de la Magistratura y donde se analiza el trabajo de los funcionarios del Ministerio Público.

Alave reiteró que la Fiscalía de La Paz retiró el pedido de apelación a la sentencia a Fernández, presentado por la fiscal Susana Boyan a pedido del exfiscal departamental, Edwin Blanco.

Jhiery Fernández, mediante su abogado, solicitó a los jueces del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz modificar la detención domiciliaria que le impusieron cumplir por la defensa en libertad.