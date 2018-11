Suárez sobre Mesa: No sería bueno pasar de un caudillo autoritario a un caudillo ilustrado

La falta de concertación entre el expresidente Carlos Mesa y Demócratas, también se reflejó en torno al tema del federalismo y la autonomía

Lunes, 12 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Exgobernador de Beni, Ernesto Suárez. Foto: Cambio

El exgobernador de Beni e importante dirigente del Movimiento Demócrata Social (MDS), Ernesto Suárez, dijo este lunes que no sería bueno para el país pasar de un "caudillo autoritario" a un "caudillo ilustrado", en referencia a la fallida alianza política con el exmandatario Carlos Mesa, candidato presidencial por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), de cara a las elecciones en 2019.



"Hemos sido claros, se lo hemos dicho (a Mesa). Nosotros creemos que los caudillos autoritarios no sirven para el país y tampoco sería bueno pasar de un caudillo autoritario a un caudillo ilustrado", señaló Suárez entrevistado en el programa Contacto Abierto.



Sobre una posible alianza con Mesa, Suárez manifestó que la posibilidad no está descartada, siempre y cuando se dé una concertación. "Si vamos a entrar en un fardo cerrado, en el que una persona decide todo, eso no es concertar, es imponer", apuntó.



"Descartada totalmente no (está), pero hay algunos temas que son fundamentales para buscar una concertación, lógicamente tiene que existir la participación de todos y no tiene que ser bajo la imposición de uno", reiteró el exprefecto.



Suárez insistió en que la construcción de un proyecto político no puede girar alrededor de la imposición de una persona, porque "nosotros vemos la necesidad de construir algo que pueda sustentase en el tiempo, no alrededor de una persona, sino alrededor de la participación de todos".



Agregó que las primarias precisamente tienen el objetivo de definir candidaturas y binomios. "No es necesario entrar con candidaturas cerradas, para eso están las primarias", añadió.



Pero además manifestó que la falta de concertación con el expresidente, también se reflejó en torno a visiones respecto al tema del federalismo y la autonomía.



Respecto a la alianza con Unidad Nacional (UN), anunciada en las últimas horas, develó que aún no se terminó de sellar la misma y que entre este lunes y martes, se trabajará para asegurar la coalición, ya que el martes vence el plazo para la inscripción de alianzas en el Tribunal Supremo Electoral, rumbo a las elecciones 2019.