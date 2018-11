Exministra Paco: ¿A mí me han escuchado hablar de proceso de cambio?

La exautoridad del gobierno de Evo Morales manifestó que los sujetos históricos de la revolución democrática y cultural ya no están al frente de este proceso y cuestiona la incorporación de las clases medias

Lunes, 12 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Marianela Paco en el coloquio organizado por Fundación Tierra. Foto: Cortesía de la Fundación

La exministra Marianela Paco manifestó que casi nunca se refirió al "proceso de cambio", que ella creyó en la revolución democrática cultural y aseguro que los verdaderos sujetos históricos refiriéndose a los indígenas originarios campesinos ya no están al frente de este proceso.



La exautoridad participó, como panelista en el coloquio "Las raíces rurales del 'proceso de cambio' ¿A qué tipo de régimen político nos conducen las luchas campesinas, indígenas y originarias), junto al exviceministro de Tierras, Alejandro Almaraz y el exdirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Felipe Quispe, auspiciado por Fundación Tierra.



Expusieron sus criterios en torno a varias interrogantes: ¿cambio de rumbo el proceso de cambio?, si es así ¿en qué momento y por qué?, ¿hacia donde se dirige?, ¿en qué quedan los derechos de la madre tierra y el vivir bien?, ¿qué caracteriza el régimen político vigente?.



Los 25 minutos de exposición de Paco se llevaron adelante, con un par de interrupciones, entre abucheos, murmullos y silbidos del auditorio, incluso le cuestionaron su rol en la administración gubernamental del MAS. El 2009 fue elegida diputada por el MAS, el 2015 fue designada ministra de Comunicación por el presidente Evo Morales, permaneció en el cargo hasta el 2017.



Paco comenzó reconociendo la existencia de un "quiebre" en alguna etapa de lo que ella dice es la revolución democrática y cultural, aunque no supo precisar la temporalidad. Identificó tres momentos en estos 12 años de Gobierno; el primero, de encumbramiento del movimiento indígena originario campesino que gana las elecciones de 2005.



El segundo, los actores que han encumbrado la revolución democrática y cultural "se empiezan a dispersar, no están ahí" y la toma de decisiones ya no es producto de los debates como en el pasado con el Pacto de Unidad durante la Asamblea Constituyente, precisó.



Entre el segundo y tercer momento, Paco señala que se introdujo un discurso que a título de alianzas e incorporación de las clases medias, técnicos y la lógica de "sumar" "los han ido relegando" a los indígenas originarios campesinos, aunque cuestiona ¿cuán efectiva y activa es la participación de la gente que tiene rostro moreno y parece indígena?



En el tercer momento dice que es importante identificar a los actores que administran y gestionan el "denominado proceso de cambio", porque los sujetos históricos de las transformaciones y del impulso de la revolución democrática cultural "no están como deberían estar".



"Cuando hablo de que ellos (indígenas originarios campesinos) no nos están conduciendo es que ha habido un cambio de sujetos y actores de desplazados o desplazamiento, por eso les invito a hablar de nuevo de revolución democrática y cultural", afirmó Paco.



Proceso de cambio versus revolución democrática cultural



Cree que cambiaron el nombre de revolución democrática cultural por proceso de cambio, que en su criterio fue "suavizado", "es un botón ese proceso de cambio" e insistió que los sujetos no son los sujetos que están conduciendo el proceso o impulsando esa revolución.



"No sé decirles, porque ese no era mi plan, no era mi plan que yo he abrazado cuando me han invitado a ser diputada, tampoco es la agenda que he desarrollado como diputada y ministra", sostuvo.



Ratificó esta posición, cuando una persona le preguntó sobre el latifundio y el minifundio y si eso se podía llamar proceso de cambio.



¿A mí me han escuchado hablar de proceso de cambio?, respondió Paco, quien recibió una respuesta del auditorio de "si" entre risas y murmullos.



E inmediatamente pidió que revisen sus discursos desde la primera vez que asumió la representación del MAS, es decir desde que fue electa diputada por esta sigla política.



"Siempre he hablado de revolución democrática cultural y proceso muy raramente, muy pocas veces lo he mencionado. Aquí no he hecho referencia al proceso de cambio", precisó.



Intento nuevamente aclarar "Proceso de cambio no es parte de mi discurso"; pero entre los presentes le recordaron que fue parte del Gobierno que ha impulsado este proceso político. "Yo no estoy en el Gobierno, señor", aclaró.



A modo de descargo, Paco explicó que en varias oportunidades en reuniones de gabinete cuestionó que el Gobierno se diga de la revolución democrática cultural pero que no se modifiquen las "normas neoliberales" con las que se está administrando el Estado.



Mientras que en otra oportunidad había sugirido al presidente Evo Morales también en gabinete que se conforme una comisión de alto nivel para identificar esa "normativa neoliberal" y que se administre un gobierno de la revolución democrática y cultural, porque se pretendía atacar el lado moral de dicho proceso de cambio.



Asimismo destacó que en su calidad de legisladora planteó la Ley 045 de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, reveló que ante la presión de los medios de comunicación "conservadores" el gabinete ministerial le pidió modificar los artículos cuestionados, pero que ella advirtió con retirar el proyecto si cambiaban por lo menos una coma o un punto.