Ramos: Incidente de Evo con albañil fue orquestado por la derecha

Chambi fue aprehendido y el sábado la jueza Gladis Romero le otorgó medidas sustitutivas a la detención preventiva para que se defienda en libertad

Lunes, 12 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Diputado, David Ramos. Foto: Cámara Baja

El jefe de la bancada nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), diputado David Ramos, aseguró que el incidente contra el presidente Evo Morales en Potosí, por parte de un albañil, no fue algo espontáneo, sino que fue orquestado por los partidos de la derecha.



"Los hechos muestran que este no ha sido un caso de infracción a la libertad de expresión, si no ha sido premeditado, fabricado, orquestado por los partidos de la oposición y la derecha", manifestó Ramos.



El viernes, Rafael Chambi, joven albañil de Potosí, le gritó al presidente Evo Morales "Bolivia dijo No" cuando salía de un acto de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí.



Chambi fue aprehendido y el sábado la jueza Gladis Romero le otorgó medidas sustitutivas a la detención preventiva para que se defienda en libertad.



Para el diputado Ramos, cuando la oposición y la derecha ya no tienen ideología para defender sus posiciones, "acuden a las agresiones".



Las agresiones "aquí en Bolivia o en cualquier parte del mundo están condenados en el código penal", remarcó y justificó la detención del albañil.



Para la concejala de Potosí, Azucena Fuertes, la detención de Chambi es calificada como un abuso de poder, porque fue ejercida solo porque el albañil expresó su pensamiento.



"Se ha comprobado una vez más el abuso de poder en el que está incurriendo el MAS, se está vulnerando la Constitución Política del Estado, no solo no se está respetando los resultados del 21F, sino también no se está dando las garantías para ejercer nuestros derechos", apuntó.