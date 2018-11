Mientras la gasolina con el 12% de alcohol anhidro se comercializa

Cañeros percibirán el 60% del total de ingresos por venta de etanol

El sector acelera los trabajos en campo, tanto en renovación de cañaverales, mejora y fertilización de suelos, para producir con mayores rendimientos al promedio actual.

En medio de pasiones y críticas a la vez, arrancó la comercialización del biocombustible: la gasolina mezclada con el 12% de alcohol anhidro o etanol. En ese ámbito, las industrias han hecho conocer que del total de ingresos por litro de etanol vendido a YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) el 60% irá en beneficio directo del productor cañero. Y los restantes 30% a favor de las industrias o ingenios azucareros.

En el caso de Santa Cruz son cinco los ingenios: Guabirá, Unagro, Aguaí, San Aurelio y La Bélgica. Pero solo tres de ellos están enfocados en la producción del etanol.

La Ley denominada de los "Aditivos de Origen Vegetal" N° 1098, que le da marco legal a la puesta en marcha de Bolivia en la era de los biocombustibles verdes, no establece precio al fabricante del alcohol anhidro (alcohol deshidratado) y menos al productor primario de la caña.

Sin embargo, según testimonio de los propios ejecutivos de la industria sucro alcoholera, un acuerdo inicial “de palabra” entre Gobierno y el sector fijó en 0,72 centavos de dólar por litro de etanol. Pero en los hechos, a confesión del sector, los primeros volúmenes de entrega a YPFB se viene realizando a $us 0,71 por litro de etanol. De ese valor el productor cañero tendrá como ingresos $us 0,42.

"La gran mayoría de los ingresos va para el sector cañero. Guabirá siempre se ha acordado, prácticamente el ingenio es de los cañeros. El sector estaba totalmente golpeado por diferentes factores, entre ellos el climático, y con esto se abre una gran esperanza", aseguró Mariano Aguilera Tarradellez, presidente del Ingenio Guabirá.

Voces desde los cañaverales. Los productores cañeros, al mostrarse muy entusiasmados por la participación de los ingresos por venta de etanol a YPFB, aceleran a fondo sus maquinarias inherente a la mejora de los campos agrícolas, renovación de cañaverales, fertilización de suelos, introducción de nuevas variedades en la nueva siembra de la materia prima para el azúcar y alcohol.

Además, queda el atenuante de que la zafra 2018 culminó con una merma del 20% en la provisión de materia prima. "La verdad que faltó caña para seguir moliendo, por un lado por los factores climáticos y por otro los bajos rendimientos", informó Miguel Jiménez, presidente de la Asociación de Cañeros de la Colonia Aroma.

En ese sentido, el dirigente y agricultor cañero, señaló que con el tema de los biocombustibles y con la diversificación productiva, exigirá mayores volúmenes de caña, a partir de la zafra 2019, en los ingenios.

A diferencia de otros años, la cosecha de caña para la industrialización de azúcar, alcohol y el proceso de generación del etanol (vía deshidratación del alcohol), el mismo que se espera arrancará a mediados de abril de 2019, exigirá mayores volúmenes. En esa perspectiva, los agricultores vuelcan sus mayores esfuerzos hacia producir materia prima con mayores rendimientos por hectárea, cuyo promedio actual solo se encuentra entre 45 a 50 toneladas por hectárea, considerado el más bajo, con relación a países como Brasil y Argentina, donde se tiene una producción normal entre 70 a 80 toneladas por hectárea.

Omar Edwin López, presidente de la Cooperativa de Productores Cañeros "Bolivia Productiva", señaló que la perspectiva es dar un vuelco de 180 grados a la producción tradicional de la caña, cuyos rendimientos no pueden seguir en esos niveles bajos. "En nuestro país no superamos ni las 50 toneladas por hectárea. Entonces, no hay magia, la clave es implementar tecnología, técnicas de fertilización, sin tener que afectar la frontera agrícola, diversificando esas técnicas, con el objetivo de producir más en la misma superficie", informó.

Un esfuerzo conjunto. El impulso no es solamente de iniciativa o entusiasmo de los cañeros, sino también desde las industrias. Es el caso del Ingenio Guabirá, que este año, de manera anticipada ha implementado incentivos de financiamiento a sus 1.500 cañeros asociados a la industria, donde cada productor ha recibido de manera anticipada $us 400 de recursos por hectárea de terrenos productivos que posee, con el objetivo de mejorar rendimientos, generar nuevas siembras y ampliar sus campos agrícolas.

Según sus ejecutivos, el propósito del financiamiento sobre todo para los cañeros medianos y pequeños es ampliar la frontera agrícola de la caña de 5.000 a 8.000 hectáreas concerniente al Ingenio Guabirá.

"Nuestros cañeros están completamente concientizados de esta situación. En el campo se deben enfatizar dos cosas: por un lado mejorar rendimientos y también ampliar la frontera agrícola", argumentó el presidente del Ingenio de Guabirá.

Aguilera, además de ser industrial sucro alcoholero, es productor cañero. Al respecto señaló que la única manera de fortalecer mejores rendimientos en caña, se deben seguir diversos procedimientos técnicos: sembrar bien, utilizar variedades correctas, drenar adecuadamente el campo y si es posible utilizando riego. "Con eso no lo duden que los rendimientos de Santa Cruz deberían estar por encima de 100 toneladas por hectárea. En el caso de Guabirá, si bien hoy estamos en un promedio de 52 toneladas, nuestra apuesta es llegar al año a 70 toneladas por hectárea", precisó.

Por su parte, Jhonny Aguilera, presidente de la Cooperativa Agropecuaria "El Tajibo", expresó que las expectativas son promisorias para su sector, más aún en tiempos donde producir caña solo para el azúcar había llegado hace muchos años atrás a su tope de demanda, dado que siempre cada zafra culminaba con un 15% de caña sin cosechar.

"Ahora, con respecto al etanol, estamos enfocados en un proyecto que busca maximizar la producción de caña, con apoyo técnico y seguimiento del Ingenio Guabirá, además del financiamiento que nos permitirá invertir y así cambiar a que el productor se innove para generar mejores rendimientos", informó el ejecutivo de "El Tajibo".

Por su parte, Limber Mora, de la Cooperativa Agropecuaria "Norte Integrado", informó que la inversión que vienen realizando solo será exitoso siempre y cuando los volúmenes que demande YPFB sean mayores. "Nosotros ya estamos en periodo de mantenimiento y fumigación de los campos agrícolas, dado que la siembra ya pasó. Esperamos la zafra 2019 con mucho dinamismo, pero todo dependerá de que YPFB nos compre mayores volúmenes de etanol, finalizó.

Las deshidratadoras de alcohol. Luis Feranando Barbery, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz y presidente del Ingenio Unagro, informó que las industrias, en ese periplo de hacer factible el biocombustible como nuevo carburante para el mercado interno, ya vienen realizando millonarias inversiones. Dicha apuesta tiene que ver básicamente con la instalación de plantas deshidratadoras de alcohol neutro, cuyo componente de agua debe ser separado para producir el etanol o alcohol anhidro para ser añadido en un 12% con la gasolina.

"Nosotros estamos haciendo nuestra parte con inversiones inherentes a la instalación de la tecnología necesaria para generar el etanol. Si bien este año, YPFB ha comprometido requerimientos de 6.0 millones de litros de alcohol, nosotros ya tenemos instalada la planta, con capacidad de solo nosotros de producir entre 90 y 100 millones de litros año", aseguró.

A su vez, el Ingenio Guabirá informó que la planta deshidratadora se encuentra en proceso de instalación, por lo que hasta los primeros días del 2019 se tendrá lista para producir etanol. "En teoría no la vamos a necesitar hasta la próxima zafra, dependiendo de cuánto de etanol nos compre YPFB", finalizó Aguilera.

Inquietud en el sector por variaciones en el pedido

Contexto. Los ingenios azucareros como Unagro, Guabirá y Aguaí, los tres que apuestan de manera decidida a la producción de etanol, se mostraron inquietos por algunos compromisos "de palabra" acordados con el Gobierno a principios de año con el tema del biocombustible. Inicialmente se había pactado un precio de $us 0,72 por litro de etanol en la entrega de la industria a YPFB. Al final, luego de implementada la Ley, esta se materializó solo en $us. 0,71.

Respecto a los volúmenes, se había anticipado que si bien no serían todavía viables este año la compra de 80 millones de litros, al menos se dijo de parte de YPFB la compra de 10 millones hasta diciembre, pero en los hechos al final quedó solo en 6,0 millones de litros. Hasta el momento el pedido arrancó solo 650,000 litros.

• Luego del lanzamiento del Súper Etanol 92 en la ciudad de Santa Cruz, hace diez días atrás, el Gobierno viene ampliando la venta en el mercado interno del país de manera gradual en todas las capitales del departamento. El viernes pasado Tarija fue la segunda ciudad donde se aperturó la venta del biocombustible.

• Según el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, informó en Tarija que el etanol es un aditivo de origen vegetal, que permitirá dejar de lado la importación de insumos y aditivos de origen fósil, contaminante del medio ambiente. "Nos valía $us 0.83 el litro y vamos a comprar a los pequeños productores, a los grandes empresarios, a los industriales un aditivo limpio (etanol anhidro) en $us 0.71 el litro", reafirmó.

• Según la información procedente del Ministerio de Hidrocarburos, en Santa Cruz, hasta el cierre de la semana pasada la venta del biocombustible en Santa Cruz, alcanzó a los 100.000 litros por día.

• También se informó del registro en recargas en vehículos modelo entre los años 1970 y 1980. Más de 7.000 vehículos entre 2015 a 2018 han realizado cargas del bioetanol. “Vehículos Toyota 92.000 litros; Suzuki 80.000 litros, Nissan 30.000 litros, Mitsubishi 20.000 litros; Ford 16.000 y BMW 10.000 litros”, detalló el ministro Sánchez.

• Asimismo, el ministro del área señaló que el porcentaje de etanol anhidro que se mezcla con gasolina en Bolivia es del 12%, porcentaje con el cual, mencionó, se garantiza el funcionamiento normal pero con mejores rendimientos en el motor de cualquier tipo de vehículos. Más aún cuando la relación del promedio de la mezcla fijada está en el marco de lo que se establece en otros países de la región tales como en Perú más del 10%, Brasil más de 25%, Paraguay 27%, Argentina más del 12%, Estados Unidos entre 20% y 27%.

• Según la Ley de Aditivos Vegetales, en proceso de implementación, fija la mezcla hasta un 25% tanto en el etanol con la gasolina como el biodiésel. En ese ámbito, Sánchez señaló que para llegar gradualmente y en el proceso de los próximos años, el sector hidrocarburos está trabajando para incorporar vehículos de características flex fuel (vehículos que funcionan con gasolina o con etanol), “Seguramente el próximo paso será la estrategia para que Bolivia tenga los flex fuel”.

• Una vez puesta en marcha la actual Ley, luego de su promulgación, tiene el objetivo principal de llegar hasta el 2025 con la inversión del sector privado de $us 1.600 millones de dólares, de los cuales $us 900 millones tienen que ver con la inversión que desarrollarán los productores cañeros con la mejora en los rendimientos de campo y la ampliación de la frontera agrícola; y $us 700 millones restante inherentes a las industrias sucro alcoholeras.

• Tanto los productores cañeros y los industriales, a una sola voz sostienen que el éxito del negocio está en los volúmenes de compra que haga YPFB. Para la estatal petrolera y el Gobierno el desafío es dinamizar el consumo del biocombustible a objeto de generar mayor demanda.

'Para producir más y mejor necesitamos gente capaz'

Julio Reinoso Maire

Productor Cañero Grande

"Considero que para nuestro sector, la única vía de crecimiento está basado en los biocombustibles. El mercado nacional azucarero, como en todos los países, es quien marca el norte del negocio, tanto para los productores e industriales, está totalmente abastecido, y con excedentes exportables.

Este mercado definitivamente es de excedentes, lo que normalmente no manejamos, y que a nuestro país no nos permite competir en igualdad de condiciones, o sea siempre recibimos precios bajos.

Por lo tanto, el biocombustible, en este caso el etanol, nos amplía esa frontera de crecimiento en forma positiva.

Para producir mejor y con mayores rendimientos, vamos a tener que buscar la forma, ya sea de manera individual o colectiva, lo que necesariamente recae en conseguir los financiamientos de largo plazo para afrontar este crecimiento.

En términos de productividad, la única forma es unirnos todos para realizar investigación en serio, rodearnos de gente muy capaz, quien sabe hacernos asesorar con expertos en búsqueda de encontrar las variedades y manejo para elevar la tan baja productividad agrícola.

La nueva ley 303 del complejo agrícola cañero establece en forma clara cuál es la distribución del valor del azúcar y del alcohol para el productor, 57.2% y 60.6% del valor de comercialización es nuestro, es decir del agricultor cañero, confíamos que ese sea el proceder, que por ahora está bastante claro”.