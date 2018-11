Mientras la expresión ciudadana clama unidad

Oposición se fragmenta aún más

Para los expertos, Cordero, Silva y Abruzezze, tiene ver con la debilitada imagen de Evo Morales luego de La Haya.

Lunes, 12 de Noviembre, 2018

Con la posición política asumida ayer por el Movimiento Demócrata Social (MDS) de seguir una línea distinta a Carlos Mesa que se anticipó con su candidatura al 2019 y por la determinación del Movimiento Tercer Sistema (MTS) del gobernador de La Paz, Félix Patzi, de no hacer alianzas para las próximas elecciones presidenciales, la oposición avanza más hacia su fragmentación.

El clamor ciudadano de “unidad” expresado, primero: para evitar que Evo Morales vuelva a ser candidato el 2019; y segundo: hacer frente al Movimiento Al Socialismo(MAS), según el politólogo Carlos Cordero, no es bien leído por los caudillos que aún se mantienen vigentes en sus agrupaciones y partidos.

"Se evidencia un escenario de fragmentación política, debido a que los políticos solo están privilegiando su propia imagen, lejos de lo que pide la ciudadanía. Una cosa es la alianza entre líderes políticos, otra cosa es la adhesión ciudadana. En eso veo limitaciones que están coadyuvando hacia su polarización", explicó.

En tanto Renzo Abruzezze, sociólogo y analista político, señala que la fragmentación política de la oposición obedece a un principio de 'supervivencia política'.



Un efecto del momento. Tras el fracaso político sufrido por el Movimiento Al Socialismo(MAS) como efecto del fallo de La Haya, que supuso un claro debilitamiento en la imagen de su líder Evo Morales, en el contexto de la oposición al gobierno se impuso con mayor fuerza el clamor ciudadano en defensa del voto ciudadano del 21 febrero del 2016 y el pedido de unidad a los líderes de la oposición.

Según Cordero, lo que podría constituir una fuerte unidad, entre estos líderes opositores, en la imagen debilitada de Evo Morales, paradójicamente, derivó en la polarización y la fragmentación que hoy se vive. "El fallo de La Haya ha puesto en evidencia que Evo Morales puede ser un candidato derrotable. Esa imagen del presidente, por ejemplo, apresuró que Carlos Mesa se declare candidato, que Víctor Hugo Cárdenas se distancie de Mesa, que Demócratas vea seguir analizando como el caso de Patzi que busque ir solo", explicó.

Por su parte, Marcelo Silva, politólogo, señala que la fragmentación de la oposición se debe a que Carlos Mesa no es el hombre “nucleador” de las oposiciones, además de no necesariamente estar rodeado de un entorno confiable por el resto de los partidos. "Entonces, los partidos con líderes pequeños, han visto que no tienen futuro si hacen pacto con Mesa, por eso optan por ir solos como Patzi", apuntó.

Además, dice Silva, que la última “jugada” política del MAS ha sido sacar el tema de Lava Jato involucrándole a Mesa, con el objetivo de polarizar y distanciar a Mesa de un posible bloque opositor. "La jugada del MAS estaba destinada a que gran parte de la oposición piense a que es imposible conformar un bloque con Carlos Mesa y ha provocado a la conformación de un bloque alterno más bien al expresidente", precisó.

Punto de vista

'Todo obedece a una acción de supervivencia'

Renzo Abruzezze

Analista político

“Aunque podría ser prematuro dar la posibilidad de que la oposición confirmara un frente único, las acciones que diferentes partidos adoptaron obedece en gran medida a un principio de supervivencia política.

La coyuntura muestra que aquellos que no participen del proceso habrán quedado fuera de la dinámica que se pone en movimiento a partir de las elecciones, en gran medida la capacidad de interlocución política está determinada por el papel y protagonismo actual

Esta característica crea un escenario complicado para los actores pues ponen en juego sus posibilidades futuras. Está es quizá la variable que más perjudica una alianza duradera

Lo que resuelva el TSE decantará el escenario al legitimar los interlocutores válidos frente al MAS y el proceso de selección posterior será una derivación de las determinaciones que tome, en otras palabras la vida futura de los actores políticos está, como el proceso mismo, en manos del Tribunal

Debe considerarse también el hecho de que la necesidad de asegurarse un escenario, por mínimo que sea, no está exento de una falta de vocación ciudadana. En circunstancias como estas más válido sería dar muestras claras de una vocación democrática más allá de los intereses partidarios o personales, parece ser que esta cuota de entrega y vocación ciudadana no está del todo presente en los actuales actores en contienda”.